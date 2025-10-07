Focus σε Λούθερ Σινγκ!

Η αλήθεια είναι πως αυτή η διακοπή ταίριαξε γάντι στην ομάδα της Λεμεσού με τον Ούγκο Μαρτίνς να έχει την ευκαιρία να δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια χωρίς την πίεση των αγώνων.

Ένα επιπλέον στοιχείο που συνοδεύει με θετικό πρόσημο τον Πορτογάλο τεχνικό είναι πως γνωρίζει από την παρουσία του στη Κύπρο, τόσο τις δυνατότητες της ΑΕΛ ως ομάδα αλλά αυτές των ποδοσφαιριστών του σε ατομικό επίπεδο.

Ένας από τους παίκτες λοιπόν που στοχεύει στο να εκμεταλλευτεί τα πολύ καλά του στοιχεία, είναι ο Λούθερ Σινγκ. Ο ακραίος επιθετικός της ΑΕΛ δεδομένα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη δημιουργία φάσεων. Το έδειξε στο παιχνίδι με την Ανόρθωση όντας αρκετά δραστήριος.

Ο Σινγκ μπορεί να κάνει διαγώνιες κινήσεις προς την περιοχή, είναι ικανός στο ένας εναντίον ενός, ενώ μπορεί και να σουτάρει εκτός περιοχής. Ο Μαρτίνς, θεωρεί πως ο Σινγκ μπορεί να αποτελέσει μία μόνιμη πηγή κινδύνου για τον αντίπαλο γι αυτό και κάνει focus στο να μπορέσει να βρίσκει τους χώρους.