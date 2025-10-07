Κέιν: «Θέλω να μείνω στην Μπάγερν, δεν σκέφτομαι επιστροφή στην Premier League»

Ανοιχτός σε συζητήσεις με την Μπάγερν για νέο συμβόλαιο δήλωσε ο Χάρι Κέιν ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει πρόθεση να επιστρέψει στην Premier League. Ο Άγγλος φορ έχει συμβόλαιο ως το 2027 με τους Βαυαρούς, με τους οποίους έχει 103 γκολ σε 106 εμφανίσεις από τη στιγμή που τον απέκτησαν από την Τότεναμ πριν δύο χρόνια.

«Για την παραμονή μου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Μπάγερν, σίγουρα θα μπορούσα να το δω αυτό. Μίλησα ανοιχτά πριν από μερικές εβδομάδες ότι δεν έχω κάνει ακόμη τέτοιες συζητήσεις, αλλά αν προκύψουν θα ήμουν πρόθυμος να μιλήσω και να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση. Προφανώς εξαρτάται από το πώς θα πάει η επόμενη χρονιά και τι θα πετύχουμε μαζί. Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια φανταστική στιγμή και δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Όσον αφορά την Premier League, δεν ξέρω. Αν με ρωτούσατε όταν έφυγα για να πάω στην Μπάγερν, θα έλεγα σίγουρα ότι θα επέστρεφα. Τώρα που είμαι εκεί μερικά χρόνια, πιθανότατα θα έλεγα ότι έχει μειωθεί λίγο η επιθυμία αυτή, αλλά δεν θα έλεγα ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ. Αυτή τη στιγμή, είμαι απόλυτα υπέρ της Μπάγερν» είπε ο 32χρονος άσος.

Ο Χάρι Κέιν είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών τόσο για την Τότεναμ όσο και για την εθνική Αγγλίας και πρόσφατα έγινε ο... ταχύτερος παίκτης αυτού του αιώνα που έφτασε τα 100 γκολ για μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, φτάνοντας το ορόσημο σε μόλις 104 παιχνίδια για την Μπάγερν. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του δεν είναι αρκετό. «Όταν κατακτάς έναν τίτλο όπως εγώ πέρυσι, ίσως θα μπορούσε να είναι εύκολο να κάνεις την άλλη πλευρά και να πεις: "Εντάξει, έκανα αυτό που ήθελα να πετύχω". Ωστόσο μου έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο να κάνω περισσότερα και να είμαι καλύτερος. Νομίζω ότι το έχω δείξει αυτό φέτος. Με ενδιέφερε πώς θα ένιωθα μετά την κατάκτηση ενός τροπαίου. Προφανώς υπάρχουν ακόμα πολλά που θέλω να πετύχω όσον αφορά άλλα τρόπαια και σίγουρα μεγαλύτερα τρόπαια», τόνισε.