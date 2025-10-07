ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέιν: «Θέλω να μείνω στην Μπάγερν, δεν σκέφτομαι επιστροφή στην Premier League»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κέιν: «Θέλω να μείνω στην Μπάγερν, δεν σκέφτομαι επιστροφή στην Premier League»

Καμία πρόθεση να επιστρέψει στην Premier League δεν έχει ο Χάρι Κέιν.

Ανοιχτός σε συζητήσεις με την Μπάγερν για νέο συμβόλαιο δήλωσε ο Χάρι Κέιν ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει πρόθεση να επιστρέψει στην Premier League. Ο Άγγλος φορ έχει συμβόλαιο ως το 2027 με τους Βαυαρούς, με τους οποίους έχει 103 γκολ σε 106 εμφανίσεις από τη στιγμή που τον απέκτησαν από την Τότεναμ πριν δύο χρόνια.

«Για την παραμονή μου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Μπάγερν, σίγουρα θα μπορούσα να το δω αυτό. Μίλησα ανοιχτά πριν από μερικές εβδομάδες ότι δεν έχω κάνει ακόμη τέτοιες συζητήσεις, αλλά αν προκύψουν θα ήμουν πρόθυμος να μιλήσω και να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση. Προφανώς εξαρτάται από το πώς θα πάει η επόμενη χρονιά και τι θα πετύχουμε μαζί. Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια φανταστική στιγμή και δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Όσον αφορά την Premier League, δεν ξέρω. Αν με ρωτούσατε όταν έφυγα για να πάω στην Μπάγερν, θα έλεγα σίγουρα ότι θα επέστρεφα. Τώρα που είμαι εκεί μερικά χρόνια, πιθανότατα θα έλεγα ότι έχει μειωθεί λίγο η επιθυμία αυτή, αλλά δεν θα έλεγα ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ. Αυτή τη στιγμή, είμαι απόλυτα υπέρ της Μπάγερν» είπε ο 32χρονος άσος.

Ο Χάρι Κέιν είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών τόσο για την Τότεναμ όσο και για την εθνική Αγγλίας και πρόσφατα έγινε ο... ταχύτερος παίκτης αυτού του αιώνα που έφτασε τα 100 γκολ για μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, φτάνοντας το ορόσημο σε μόλις 104 παιχνίδια για την Μπάγερν. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του δεν είναι αρκετό. «Όταν κατακτάς έναν τίτλο όπως εγώ πέρυσι, ίσως θα μπορούσε να είναι εύκολο να κάνεις την άλλη πλευρά και να πεις: "Εντάξει, έκανα αυτό που ήθελα να πετύχω". Ωστόσο μου έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο να κάνω περισσότερα και να είμαι καλύτερος. Νομίζω ότι το έχω δείξει αυτό φέτος. Με ενδιέφερε πώς θα ένιωθα μετά την κατάκτηση ενός τροπαίου. Προφανώς υπάρχουν ακόμα πολλά που θέλω να πετύχω όσον αφορά άλλα τρόπαια και σίγουρα μεγαλύτερα τρόπαια», τόνισε.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιστορικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ποδοσφαιριστών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χάποελ – Μακάμπι για την Ευρωλίγκα

EUROLEAGUE

|

Category image

Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ο Κουλιμπαλί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει στην Άντερλεχτ το καλοκαίρι ο Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα στη νέα εποχή!

Φούτσαλ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι του Γκεΐ η Λίβερπουλ, τον θέλει ελεύθερο ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζέραρντ: «Στη δική μου γενιά στην εθνική ήμασταν εγωιστές και ηττοπαθείς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιότητα, εμπειρία, χαρακτήρας και κορυφή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αμφίβολη η συμμετοχή του Εμπαπέ στους αγώνες της Γαλλίας λόγω τραυματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (8/10)

TV

|

Category image

Ακέφαλη 4 μήνες η Επιτροπή για τον Αθλητισμό, μετά τη παραίτηση Καπαρδή

Category image

Υμνεί Αλμέιδα η «MARCA»: «Ανασταίνει τη Σεβίλλη και αλλάζει τη ζωή των φίλων της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάραγκερ για Αμορίμ: «Θα απολυθεί πριν τα Χριστούγεννα, αποτυχία της Γιουνάιτεντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπανούλης: «Αυτό ήταν που με δυσκόλεψε περισσότερο στη μετάβαση από παίκτης σε προπονητής»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη