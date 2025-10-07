Σε κρίσιμη κατάσταση ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται κατ' οίκον ο προπονητής των Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο. Ο 69χρονος Αργεντινός προπονητής παλεύει με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και του προστάτη από το 2017, όταν ήταν επικεφαλής της Μιλιονάριος στην Κολομβία.

Σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα (7/10), ο σύλλογος της Αργεντινής επιβεβαίωσε ότι ο Ρούσο βρίσκεται υπό συνεχή φροντίδα από ιατρική ομάδα και το υγειονομικό τμήμα της Μπόκα Τζούνιορς.

«Η Μπόκα Τζούνιορς ενημερώνει ότι ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή κατ' οίκον λαμβάνοντας συνεχή φροντίδα από την ιατρική του ομάδα και την ιατρική ομάδα του συλλόγου. Είμαστε με τον Μιγκέλ και την οικογένειά του αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ρούσο έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές για σύντομα χρονικά διαστήματα. Ο Κλαούντιο Τάπια, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), εξέφρασε την υποστήριξή του στον προπονητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλή δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αγαπητέ Μιγκέλ. Όλο το ποδόσφαιρο της χώρας είναι μαζί σου».

