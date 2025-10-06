ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις 30 Οκτωβρίου στο ΓΣΠ ο αγώνας Super Cup Πάφος FC - ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ η σύσκεψη για τον αγώνα Super Cup μεταξύ της Πρωταθλήτριας ομάδας Πάφος FC και της Κυπελλούχου ομάδας ΑΕΚ Λάρνακας.

Η σύσκεψη έγινε υπό το Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, στην παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων, των αρχών του Σταδίου ΓΣΠ, του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα και λειτουργών της ΚΟΠ. 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο αγώνας θα γίνει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και θα αρχίσει στις 19:00. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Άλφα Κύπρου. 

Οι φίλαθλοι της Πάφου θα καταλάβουν τη δυτική κερκίδα (κάτω διάζωμα) και το νότιο πέταλο και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ την ανατολική κερκίδα και το βόρειο πέταλο.

Στο εισιτήριο θα αναγράφεται Πάφος FC - ΑΕΚ. Η τιμή των εισιτηρίων καθορίστηκε στα 15 ευρώ το κανονικό εισιτήριο, 10 ευρώ το μαθητικό και 5 ευρώ το παιδικό. 

Λεπτομέρειες για την προπώληση των εισιτηρίων θα δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

