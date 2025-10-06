Στις 30 Οκτωβρίου στο ΓΣΠ ο αγώνας Super Cup Πάφος FC - ΑΕΚ

Η σύσκεψη έγινε υπό το Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, στην παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων, των αρχών του Σταδίου ΓΣΠ, του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα και λειτουργών της ΚΟΠ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο αγώνας θα γίνει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και θα αρχίσει στις 19:00. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Άλφα Κύπρου.

Οι φίλαθλοι της Πάφου θα καταλάβουν τη δυτική κερκίδα (κάτω διάζωμα) και το νότιο πέταλο και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ την ανατολική κερκίδα και το βόρειο πέταλο.

Στο εισιτήριο θα αναγράφεται Πάφος FC - ΑΕΚ. Η τιμή των εισιτηρίων καθορίστηκε στα 15 ευρώ το κανονικό εισιτήριο, 10 ευρώ το μαθητικό και 5 ευρώ το παιδικό.

Λεπτομέρειες για την προπώληση των εισιτηρίων θα δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.