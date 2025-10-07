Χειρουργείο και άγνωστη επιστροφή για Κοκόριν

Σε χειρουργική επέμβαση, στη Γερμανία, υποβλήθηκε ο Αλεξάντερ Κακόριν, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο γόνατο, με την επιστροφή του στην ενεργό δράση να μην μπορεί να προσδιοριστεί.

Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μπορεί να χάσει όλο το υπόλοιπο της τρέχουσας χρονιάς ο Ρώσος επιθετικός.

Κατ' αρχήν το ζητούμενο είναι ο 34χρονος επιθετικός να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας και αναλόγως θα φανεί κατά πόσον θα επιβεβαιωθεί η μακρά αποχή του.

Πρόκειται σαφώς για μεγάλη απώλεια για την «Ελαφρά Ταξιαρχία», καθώς ο Κακόριν τα τελευταία χρόνια ήταν από τους στυλοβάτες της πορείας της ομάδας της Λεμεσού.

Θυμίζουμε ότι τη σεζόν 2022-23, χρονιά που ο Άρης είχε στεφθεί πρωταθλητής, ήταν ο MVP του πρωταθλήματος. Στην τρέχουσα περίοδο αγωνίστηκε και στα τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών του Conference League απέναντι σε Πούσκας και ΑΕΚ Αθηνών, ενώ στο πρωτάθλημα πρόλαβε να καταγράψει δυο συμμετοχές κόντρα σε Απόλλωνα και Ομόνοια Αραδίππου.