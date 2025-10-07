Τρολάρισμα της Σεβίλλης στη Νιούκαστλ για Βλαχοδήμο: «Ο μόνος που θα κερδίσει φέτος την Μπαρτσελόνα»

Διαδικτυακό (και επίσημο) τρολάρισμα στη Νιούκαστλ έκανε η Σεβίλλη.

Ως γνωστόν, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεσσάρας που έριξε η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στην Μπαρτσελόνα ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι ο Έλληνας γκολκίπερ είναι δανεικός από τον αγγλικό σύλλογο και εκείνος στην πρεμιέρα του στο Champions League ηττήθηκε από τους «μπλαουγκράνα», οι Ανδαλουσιανοί έγραψαν στο «X»:

«Ο μόνος τερματοφύλακας της Νιούκαστλ που θα κερδίσει φέτος την Μπαρτσελόνα».