Τρολάρισμα της Σεβίλλης στη Νιούκαστλ για Βλαχοδήμο: «Ο μόνος που θα κερδίσει φέτος την Μπαρτσελόνα»
Την ευκαιρία να… τσιγκλήσει τον αγγλικό σύλλογο, με αφορμή την εμφάνιση του Έλληνα γκολκίπερ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, βρήκε η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.
Διαδικτυακό (και επίσημο) τρολάρισμα στη Νιούκαστλ έκανε η Σεβίλλη.
Ως γνωστόν, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεσσάρας που έριξε η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στην Μπαρτσελόνα ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι ο Έλληνας γκολκίπερ είναι δανεικός από τον αγγλικό σύλλογο και εκείνος στην πρεμιέρα του στο Champions League ηττήθηκε από τους «μπλαουγκράνα», οι Ανδαλουσιανοί έγραψαν στο «X»:
«Ο μόνος τερματοφύλακας της Νιούκαστλ που θα κερδίσει φέτος την Μπαρτσελόνα».