Καλό αποτέλεσμα, μέτρια όμως η εμφάνιση

Μια ισοπαλία με την Ομόνοια και μάλιστα στο ΓΣΠ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία για τον Άρη. Ιδίως όταν πρόκειται για μια ανεβασμένη Ομόνοια, η οποία προερχόταν από δύο σερί... πεντάρες στο πρωτάθλημα. Κι ακόμη περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα της Λεμεσού αγωνιζόταν από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με παίκτη λιγότερο (λόγω αποβολής του Μπουράν στο 23΄)!

Βεβαίως, σε ό,τι αφορά την εμφάνιση δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική, ασχέτως εάν ο Ράτζκοφ δήλωσε ότι η ομάδα του δικαιούτο περισσότερα. Το ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες δεν αποτελεί δικαιολογία για τη δημιουργία της πρώτης φάσης στο 66΄ (με την πολύ άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκόλντσον), ούτε για την ολοκλήρωση του ματς με μόλις δύο τελικές προσπάθειες (η Ομόνοια κυριαρχούσε πριν την αποβολή).

Ο Άρης παρουσιάστηκε μεν βελτιωμένος στο β΄ μέρος και είχε, πέρα από τις δύο φάσεις, και κάποιες επικίνδυνες προϋποθέσεις, ωστόσο η απόδοσή του συνολικά δεν μπορεί να κριθεί ικανοποιητική. Ο Άρης πλέον... έπεσε από την κορυφή και αρχής γενομένης από το ντέρμπι με την ΑΕΛ (19/10) μετά τη διακοπή θα επιχειρήσει να κτίσει ένα σερί νικών για να την ανακτήσει. Σημειώνεται πως με εξαίρεση τον Κοκόριν οι υπόλοιποι αναμένεται να βρίσκονται στη διάθεση του Ράτζκοφ.