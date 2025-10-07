Καλό αποτέλεσμα, μέτρια όμως η εμφάνιση
Ο Άρης πλέον... έπεσε από την κορυφή και μετά τη διακοπή θα επιχειρήσει να κτίσει ένα σερί νικών για να την ανακτήσει.
Μια ισοπαλία με την Ομόνοια και μάλιστα στο ΓΣΠ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία για τον Άρη. Ιδίως όταν πρόκειται για μια ανεβασμένη Ομόνοια, η οποία προερχόταν από δύο σερί... πεντάρες στο πρωτάθλημα. Κι ακόμη περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα της Λεμεσού αγωνιζόταν από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με παίκτη λιγότερο (λόγω αποβολής του Μπουράν στο 23΄)!
Βεβαίως, σε ό,τι αφορά την εμφάνιση δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική, ασχέτως εάν ο Ράτζκοφ δήλωσε ότι η ομάδα του δικαιούτο περισσότερα. Το ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες δεν αποτελεί δικαιολογία για τη δημιουργία της πρώτης φάσης στο 66΄ (με την πολύ άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκόλντσον), ούτε για την ολοκλήρωση του ματς με μόλις δύο τελικές προσπάθειες (η Ομόνοια κυριαρχούσε πριν την αποβολή).
Ο Άρης παρουσιάστηκε μεν βελτιωμένος στο β΄ μέρος και είχε, πέρα από τις δύο φάσεις, και κάποιες επικίνδυνες προϋποθέσεις, ωστόσο η απόδοσή του συνολικά δεν μπορεί να κριθεί ικανοποιητική. Ο Άρης πλέον... έπεσε από την κορυφή και αρχής γενομένης από το ντέρμπι με την ΑΕΛ (19/10) μετά τη διακοπή θα επιχειρήσει να κτίσει ένα σερί νικών για να την ανακτήσει. Σημειώνεται πως με εξαίρεση τον Κοκόριν οι υπόλοιποι αναμένεται να βρίσκονται στη διάθεση του Ράτζκοφ.