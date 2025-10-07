ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτά είναι τα δεδομένα για ΑΕΚ και Τετέι

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ανδρέα Τετέι, με αποκορύφωμα τα... όργια που έκανε απέναντι στην ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, έχουν φέρει το όνομα του στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με τον 24χρονο επιθετικό να αποτελεί αναμφίβολα (ήδη) ένα από τα πιο hot ονόματα της μεταγραφικής αγοράς!

Ο σέντερ-φορ της Κηφισιάς, είναι δεδομένο πως ήδη απασχολεί και θα απασχολήσει εν όψει Ιανουαρίου αρκετές ομάδες... εσωτερικού και εξωτερικού και προφανώς, η περίπτωση του, δεν περνά απαρατήρητη ούτε από την ΑΕΚ. Η οποία πάντως, πρέπει να τονίσουμε, πως «σκανάρει» ευρύτερα εδώ και καιρό την ελληνική αγορά και αναζητεί «νέους Καλοσκάμηδες» καθώς θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο...

Στο πλαίσιο αυτής της συνολικής αξιολόγησης που γίνεται λοιπόν από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τους συνεργάτες του, είναι φυσικό λόγω της εντυπωσιακής εικόνας που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο, να αξιολογείται και η περίπτωση του Ανδρέα Τετέι, με θετικό report, όπως αξιολογούνται και άλλες περιπτώσεις που πιθανόν να απασχολήσουν την ΑΕΚ (όπως για παράδειγμα του Παύλου Παντελίδη, που κλήθηκε στην εθνική, επίσης αγωνίζεται στην Κηφισιά και επίσης ήταν εξαιρετικός στο Περιστέρι με γκολ και ασίστ).

Όσον αφορά την περίπτωση του Ανδρέα Τετέι τώρα, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πρέπει να κάνουμε σαφές το εξής. Τούτη την ώρα που μιλάμε, δεν έχει παρθεί κάποια οριστική απόφαση από την Ένωση ούτε υπάρχει κάτι προχωρημένο. Ο Τετέι πράγματι αρέσει, ενδιαφέρει ζεστά την ΑΕΚ όπως την ενδιαφέρει - επαναλαμβάνουμε - και κάθε Έλληνας με προοπτική καθώς και ο διοικητικός ηγέτης του Club Μάριος Ηλιόπουλος είναι λάτρης της ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου όμως για την ώρα, κάτι οριστικό ή τόσο προχωρημένο δεν προκύπτει χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι για το προσεχές διάστημα...

Να αναφέρουμε πως ο Ανδρέας Τετέι πραγματικά εντυπωσιάζει φέτος, έχοντας 6 γκολ και 2 ασίστ μέχρι τώρα σε 8 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Διαβαστε ακομη