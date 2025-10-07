Βραζιλιάνικη αποχώρηση με... άρωμα εξελίξεων στον ΑΠΟΕΛ

Παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αρχή της σεζόν, ο ΑΠΟΕΛ δείχνει δυνατός και αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι ότι θα διεκδικήσει τον φετινό τίτλο.

Το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα ευνοεί και τις συζητήσεις με τους Βραζιλιάνους επενδυτές, οι οποίοι αναχώρησαν από την Κύπρο και αναμένονται εξελίξεις στο προσεχές διάστημα.

Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ περιμένουν να ενημερωθούν επίσημα τόσο για την πρόοδο των επαφών όσο και για τις λεπτομέρειες της ενδεχόμενης συνεργασίας.

Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με επιτυχία, ώστε ο ΑΠΟΕΛ να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του στον σωστό δρόμο.