«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Αντετοκούνμπο το συζητούσε μόνο για Νικς το καλοκαίρι-Έγιναν επαφές, όλα ανοιχτά»

Τελειώνουν οι μέρες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι; Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια στο ESPN, το καλοκαίρι υπήρξαν σοβαρές συζητήσεις ανάμεσα σε Μπακς και Νικς, με τον 30χρονο σούπερ σταρ να ορίζει την ομάδα της Νέας Υόρκης ως τη μοναδική που θα πήγαινε με ανταλλαγή. Παρότι αυτές δεν τελεσφόρησαν, το θέμα παραμένει ανοιχτό και δεν αποκλείεται ακόμη και πριν το καλοκαίρι του 2026 να τεθεί ζήτημα ανταλλαγής του Greek Freak.

Ο Σαμς Σαράνια αποκαλύπτει πως ο general manager των Μπακς, Τζον Χορστ, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα το καλοκαίρι. «Ο Χορστ κάθισε με τον Αντετοκούνμπο και έναν από τους ατζέντηδες του, τον Γιώργο Πάνου, στην πιο σημαντική και ειλικρινή συνάντηση των δύο πλευρών. Στόχος ήταν να συζητηθούν τυχόν άσχημα συναισθήματα που επικρατούσαν μετά τον τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό του Μιλγουόκι στον πρώτο γύρο και σκέψεις που είχαν όλοι σχετικά με τις κινήσεις των Μπακς. Ο αρχιτέκτονας της πρώτης ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο των Μπακς μετά από 50 χρόνια παρουσίασε το όραμά του για τη σεζόν 2025-26, λέγοντας ότι πίστευε ότι αυτή η εκδοχή του ρόστερ θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ενώ ο Χορστ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο ρόστερ των Μπακς και στις κινήσεις του, ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε τις ανησυχίες του για το αν αυτή η ομάδα θα μπορούσε πραγματικά να επιτύχει την διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ήθελε να διερευνήσει αν θα υπήρχε μια εναλλακτική πορεία τόσο για την ομάδα όσο και για τον παίκτη», αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ.

«Τελικά, ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο Μιλγουόκι για την έναρξη της σεζόν 2025/26. Με τον Αντετοκούνμπο να συμμετέχει στο Ευρωμπάσκετ, οι Μπακς κατέληξαν σε συμφωνία στα τέλη Αυγούστου για να φέρουν πίσω τον αδελφό του, Θανάση, με εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Τουλάχιστον προς το παρόν, οι πλευρές είχαν βρει κοινό έδαφος για να παραμείνουν μαζί. Ωστόσο, ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών αποτελεί καυτό θέμα συζήτησης στο πρωτάθλημα ενόψει της νέας σεζόν και η τελική απόφαση ίσως να μην έχει ακόμη να ληφθεί. Στην πραγματικότητα, η πορεία προς αυτό το σημείο δεν ήταν καθόλου ευθεία και σχεδόν οδήγησε τον δύο φορές MVP του NBA να βρει ένα νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη», προσθέτει.

Άρα το θέμα παραμένει ανοιχτό. «Ο Άλεξ Σαράτσης, διευθύνων σύμβουλος της Octagon και εκπρόσωπος του Αντετοκούνμπο με έδρα τις ΗΠΑ, έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Αντετοκούνμπο και έχει διεξάγει σοβαρή έρευνα για τις καλύτερες δυνατές επιλογές σε περίπτωση που ο σταρ και οι εκπρόσωποί του πιέσουν για ανταλλαγή από τους Μπακς. Αρκετές ομάδες συζητήθηκαν εσωτερικά, αλλά μία αναδείχθηκε ως το μόνο μέρος που ήθελε να παίξει ο Αντετοκούνμπο εκτός Μιλγουόκι: οι Νιου Γιορκ Νικς. Οι Μπακς δέχτηκαν την κρούση των Νικς για τον Αντετοκούνμπο και οι πλευρές ξεκίνησαν συζητήσεις για ένα χρονικό διάστημα τον Αύγουστο, αλλά οι ομάδες δεν βρήκαν ποτέ κοινό έδαφος για συμφωνία», υπογράμμισε ο Σαράνια.

«Οι Μπακς επέμειναν στους Νικς ότι προτιμούσαν να μην ανταλλάξουν τον Αντετοκούνμπο, αλλά όσοι βρίσκονται στο Μιλγουόκι πιστεύουν ότι η Νέα Υόρκη δεν έκανε αρκετά καλή προσφορά για μια ανταλλαγή. Δεν είναι σαφές πώς θα είχαν αντιδράσει οι Μπακς σε μια μεγάλη προσφορά ανταλλαγής από τους Νικς. Η Νέα Υόρκη, από την πλευρά της, πιστεύει ότι οι Μπακς δεν εξέτασαν στην πραγματικότητα ποτέ σοβαρά την περίπτωση ανταλλαγής», πρόσθεσε.

Ο Σαμς Σαράνια εκτιμά πως η εκκίνηση της σεζόν των Μπακς και η δυναμική που θα δείξουν θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις του. «Ο Γιάννης έχει εκφράσει δημόσια και ιδιωτικά τα τελευταία χρόνια ότι θέλει να κερδίσει ένα δεύτερο πρωτάθλημα και ότι οποιαδήποτε αποτυχία των Μπακς να είναι διεκδικητές θα μπορούσε να τον οδηγήσει να κοιτάξει αλλού. Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, ο διοικητής των Μπακς, Γουές Ίντενς, δήλωσε στην ημέρα των μέσων ενημέρωσης ότι είχε μια συνομιλία με τον Αντετοκούνμπο τον Ιούνιο, όταν ο σταρ των Μπακς εξέφρασε τη δέσμευσή του στο Μιλγουόκι. Μια ώρα αργότερα, ο Αντετοκούνμπο είπε: ‘Δεν θυμάμαι να έγινε αυτή τη συνάντηση’», σημείωσε.

«Ο Γιάννης θα παρακολουθεί στενά όχι μόνο την απόδοση των Μπακς στην αρχή της σεζόν, αλλά και το τοπίο του υπόλοιπου πρωταθλήματος. Οι ιδιοκτήτες των Μπακς, μαζί με τον Χορστ και τον προπονητή Ντοκ Ρίβερς, ήταν ανένδοτοι καθ' όλη τη διάρκεια της offseason ότι θέλουν να κρατήσουν τον Αντετοκούνμπο. Στελέχη άλλων ομάδων πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να πάρει ανταλλαγή θα ήταν ασκώντας πίεση στους Μπακς, όπως αρκετοί αστέρες του NBA που ζήτησαν ανταλλαγές τα τελευταία χρόνια. Αλλά όσοι γνωρίζουν καλά τον Αντετοκούνμπο λένε ότι αυτό είναι αντίθετο με τον χαρακτήρα του, γι’ αυτό και τελικά δεν άσκησε δημόσια πίεση στο Μιλγουόκι αυτό το καλοκαίρι. Έχει χτίσει μια εικόνα με βάση την αφοσίωση, και οι πράξεις του, συγκεκριμένα δύο επεκτάσεις συμβολαίων με το franchise το 2020 και το 2023, έχουν γίνει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και μέσω δικής του δήλωσης», συνέχισε ο Σαράνια και κατέληξε:

«Ο Αντετοκούνμπο θα κρατήσει τις επιλογές του ανοιχτές ανάλογα με το πώς θα ξεκινήσουν τη σεζόν οι Μπακς. Από την αρχή της σεζόν των Μπακς, η πίεση είναι εμφανής σε όλο τον οργανισμό όπως ποτέ άλλοτε. Θεωρείται μια σεζόν-ορόσημο για το Μιλγουόκι. Τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός του οργανισμού κατανοούν ότι το πρώτο τρίμηνο της σεζόν θα έχει σημαντικό βάρος για τη μελλοντική κατεύθυνση. Ο Αντετοκούνμπο τσεκάρει τις ομάδες σε όλο το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, αλλά κι εκείνες θα θέλουν να διασφαλίσουν ότι είναι καλά τοποθετημένες για να τον διεκδικήσουν αν τεθεί προς ανταλλαγή. Το επόμενο καλοκαίρι θα έχει μόνο μία ακόμη εγγυημένη σεζόν στο συμβόλαιό του. Την 1η Οκτωβρίου 2026, θα μπορεί να υπογράψει τετραετή επέκταση, μέχρι 275 εκατ. δολάρια, μέχρι τη σεζόν 2030-31, ενώ θα μπορεί να υπογράψει την ίδια συμφωνία με άλλη ομάδα έξι μήνες μετά από μια ανταλλαγή, εάν μετακομίσει. Αυτό θα αυξήσει την δυνατότητά του να πάει εκεί που θέλει και να γίνει ανταλλαγή, αν επιλέξει να επιδιώξει μια ανταλλαγή, επειδή κάθε ομάδα που είναι πρόθυμη να τον αποκτήσει με ανταλλαγή θα θέλει να έχει διασφαλίσει ότι θα είναι δεσμευμένος μακροπρόθεσμα», κατέληξε.