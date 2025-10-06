ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματθαίου: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ματθαίου: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ»

Ο Χριστόφορος Ματθαίου παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0

Διαβάστε όσα είπε ο Ε/Τ της Πάφου στον απόηχο της μεγάλης νίκης της ομάδας κόντρα στην ΑΕΚ στην «Αρένα». 

Για τον αγώνα με την ΑΕΚ: «Ήταν απολαυστικός αγώνας με δύο καλές ομάδες. Ισως να ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση και στο τέλος κερδίσαμε».

Για την παρουσία Κίνα και ποια είναι η θέση του: «Πολλοί αγώνες,  μεγάλο ρόστερ και ο Κίνα που παίζει παραπάνω παιχνίδια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Είναι πολυθεσίτης και αυτό βολεύει πολύ τον προπονητή. Η βασική του θέση είναι στο κέντρο όμως βοηθάει παντού».

Για το γεμάτο πρόγραμμα της ομάδας και πως ήταν η κατάσταση με τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Η ομάδα μέχρι στιγμής έδωσε 14 αγώνες ψηλών εντάσεων. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε Φεβρουάριο για να δούμε την καλή Πάφο. Μακάρι να συνεχσίουμε όπως χθες. Το προηγούμενο διάστημα παίζαμε κάθε τρεις μέρες και αυτό επηρέασε περισσότερο ψυχολογικά. Χθες όμως παίζαμε ντέρμπι , μετά θα ακολουθούσε διακοπή και αυτό απελευθέρωσε οι παίκτες και παίξαμε πολύ καλά».

Για την διαχειριση Καρσέδο: «Είναι πολύ σημαντικό να διαχειρίζεσαι τους χαρακτήρες στα αποδυτήρια και αυτό το κάνει από πέρσι με μεγάλη επιτυχία ο προποντής μας».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Αυτή την στιγμή είναι έξι ομάδες που διεκδικούν μαζί με τον Εθνικό που κάνει εξαιρετική δουλειά. Το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό ως το τέλος. Υπάρχουν καλές ομάδες και γενικά μέχρι στιγμής είναι αμφίρροπο πρωτάθλημα με πολύ καλούς αγώνες».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλοκαίρι δύσκολο, φθινόπωρο... απογείωσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

EuroLeague: «Σχεδόν ειλημμένη» η απόφαση για 24 ομάδες του χρόνου και προετοιμασία της συνάντησης με FIBA - NBA

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το απλό, που τόσο έλειπε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ σε μίνι κρίση: Τι συμβαίνει με τους reds του Σλοτ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας η Πετρολίνα ΑΕΚ, υπέταξε ξανά τον Κεραυνό

ΑΕΚ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Ράσφορντ, δεν έχει σκοπό όμως να πληρώσει τα 30 εκατ. ευρώ της οψιόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα με νίκη για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έξαλλοι με Αθανασίου στο «Total Green», γέλια για τον διαιτητή του ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ζήτησαν συναντήσεις με παίκτες και δ.σ. οι Μαχητές: «Έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών στην Πράγα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη για τη νίκη»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν χάνει απλώς... Παραδίδεται αμαχητί

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επιστρέφει… τριάδα φωτιά στην Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το βιβλίο του «Fighting For Your Dream» παρουσίασε στο Λονδίνο ο Αλεξάνδρος Τοφαλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η κίνηση της Γαλατασαράι με τις κάρτες πριν το ματς με τη Λίβερπουλ, έκανε τους παίκτες να... μασούν σίδερα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη