Ματθαίου: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ»

Διαβάστε όσα είπε ο Ε/Τ της Πάφου στον απόηχο της μεγάλης νίκης της ομάδας κόντρα στην ΑΕΚ στην «Αρένα».

Για τον αγώνα με την ΑΕΚ: «Ήταν απολαυστικός αγώνας με δύο καλές ομάδες. Ισως να ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση και στο τέλος κερδίσαμε».

Για την παρουσία Κίνα και ποια είναι η θέση του: «Πολλοί αγώνες, μεγάλο ρόστερ και ο Κίνα που παίζει παραπάνω παιχνίδια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Είναι πολυθεσίτης και αυτό βολεύει πολύ τον προπονητή. Η βασική του θέση είναι στο κέντρο όμως βοηθάει παντού».

Για το γεμάτο πρόγραμμα της ομάδας και πως ήταν η κατάσταση με τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Η ομάδα μέχρι στιγμής έδωσε 14 αγώνες ψηλών εντάσεων. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε Φεβρουάριο για να δούμε την καλή Πάφο. Μακάρι να συνεχσίουμε όπως χθες. Το προηγούμενο διάστημα παίζαμε κάθε τρεις μέρες και αυτό επηρέασε περισσότερο ψυχολογικά. Χθες όμως παίζαμε ντέρμπι , μετά θα ακολουθούσε διακοπή και αυτό απελευθέρωσε οι παίκτες και παίξαμε πολύ καλά».

Για την διαχειριση Καρσέδο: «Είναι πολύ σημαντικό να διαχειρίζεσαι τους χαρακτήρες στα αποδυτήρια και αυτό το κάνει από πέρσι με μεγάλη επιτυχία ο προποντής μας».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Αυτή την στιγμή είναι έξι ομάδες που διεκδικούν μαζί με τον Εθνικό που κάνει εξαιρετική δουλειά. Το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό ως το τέλος. Υπάρχουν καλές ομάδες και γενικά μέχρι στιγμής είναι αμφίρροπο πρωτάθλημα με πολύ καλούς αγώνες».