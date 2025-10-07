ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Το σούπερ φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Κύπρο

Οι αποδόσεις από τη Stoiximan.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Stoiximan παρουσιάζει τις τελευταίες αποδόσεις της για τον πρωταθλητή σε τρία από τα πιο δημοφιλή και συναρπαστικά πρωταθλήματα της σεζόν, την Cyprus League by Stoiximan, την Stoiximan Super League και την Premier League. Οι κορυφαίες ομάδες της Κύπρου, της Ελλάδας και της Αγγλίας ρίχνονται στη μάχη του τίτλου, με τις αποδόσεις να αποτυπώνουν τις ισορροπίες και τα φαβορί σε κάθε διοργάνωση.

Στην Cyprus League by Stoiximan, η Πάφος προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με απόδοση 1.70. Στη συνέχεια, η Ομόνοια βρίσκεται στο 5.00, ο Άρης στο 6.50, ο ΑΠΟΕΛ στο 7.50, η ΑΕΚ Λάρνακας στο 9.50 και ο Απόλλωνας Λεμεσού ακολουθεί με 20.00.

Στη Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός Πειραιώς ξεχωρίζει ως πρώτο φαβορί με 1.55, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με 5.00 και ο ΠΑΟΚ με 5.50. Ο Παναθηναϊκός δίνεται σε απόδοση 11.00, ενώ ο Άρης Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολύ πιο πίσω στη σχετική λίστα με 250.00.

Τέλος, στην Premier League, η Άρσεναλ έχει αποκτήσει προβάδισμα στις αποδόσεις με 1.85, ενώ η Λίβερπουλ βρίσκεται στο 3.75 και η Μάντσεστερ Σίτι στο 4.50. Ακολουθούν η Τσέλσι με 23.00, η Τότεναμ με 50.00 και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 75.00, αποτυπώνοντας τη διαφορά δυναμικής μεταξύ των συλλόγων που διεκδικούν τον τίτλο.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

