Ψάχνει ακόμη τα πατήματά του και προβληματίζει έντονα

Ο Σωφρόνης Αυγουστή καλείται άμεσα να εντοπίσει τα λάθη, να διορθώσει τις αδυναμίες και να επαναφέρει τον Απόλλωνα στον δρόμο των επιτυχιών.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον Απόλλωνα μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Η εμφάνιση των «κυανόλευκων» στο ΓΣΠ προβλημάτισε ακόμη περισσότερο, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να επιβάλει τον ρυθμό της ή να βγάλει αντίδραση.

Με απολογισμό τρεις ήττες και δύο νίκες σε πέντε αγωνιστικές, η πορεία μόνο ως απογοητευτική μπορεί να χαρακτηριστεί σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί. Η διοίκηση έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και ενίσχυσε την ομάδα, ωστόσο ο Απόλλωνας ακόμη δεν έχει πείσει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή καλείται άμεσα να εντοπίσει τα λάθη, να διορθώσει τις αδυναμίες και να επαναφέρει τον Απόλλωνα στον δρόμο των επιτυχιών. Εννοείται πως υπάρχει χρόνος για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, αρκεί βέβαια, η ομάδα να βελτιώσει την απόδοσή της και να παρουσιαστεί στο γήπεδο όπως την ονειρεύεται ο κόσμος της.

