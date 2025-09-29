Από την κορυφή στην... κορύφωση

Εάν κάποιος ζητήσει από 100 ποδοσφαιρόφιλους να καταρτίσουν μια λίστα με τις πέντε κορυφαίες/μεγαλύτερες/ιστορικότερες ομάδες στην Ευρώπη, το πιο πιθανό και οι 100 θα συμπεριλάβουν σ' αυτές την Μπάγερν Μονάχου. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για την πρόκληση που έχει αύριο (30/9, 22:00) η Πάφος κόντρα στους 34 φορές πρωταθλητές Γερμανίας και εξάκις πρωταθλητές Ευρώπης.

Η Πάφος έστω και δύσκολα έκανε το καθήκον της απέναντι στον Ολυμπιακό, με το γκολ του Ντιμάτα στο 90+4΄ και επανήλθε στην κορυφή και πλέον ετοιμάζεται, ψυχολογικά και αγωνιστικά, για το ιστορικό παιχνίδι με την Μπάγερν, που αποτελεί την κορύφωση των προσπαθειών της και το σπουδαιότερο κεφάλαιο του... παραμυθιού που ζουν τα τελευταία χρόνια οι Παφίτες.

Χωρίς πίεση για κέρδος, αλλά με τεράστιο κίνητρο, η ομάδα του Καρσέδο θα απολαύσει το ματς και θα προσπαθήσει, στο μέτρο του δυνατού, να κοιτάξει τη μεγάλη της αντίπαλο στα μάτια.