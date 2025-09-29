Ομόνοια/Ανόρθωση: Όταν ο πόνος του άλλου, σου είναι γνώριμος

Συγκινητική είναι η βοήθεια οπαδών άλλων ομάδων προς την Ανόρθωση που παλεύει να σωθεί από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Όπως ανέφερε σε ραδιοφωνικές της δηλώσεις η εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας» Στέλλα Μάρκου, φίλοι της Ομόνοιας προχώρησαν σε εισφορές μέσω της πλατφόρμας της Ανόρθωσης. Βλέπετε, οι φίλοι της Ομόνοιας γνωρίζουν από δύσκολες καταστάσεις.

Η Ομόνοια ήρθε αντιμέτωπη με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και οι φίλαθλοι της ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να παλεύεις για να σωθείς.

Αυτή η πράξη αλληλεγγύης δεν είναι απλώς μια οικονομική κίνηση. Είναι ενσυναίσθηση και ποδοσφαιρικός πολιτισμός.

Ένα μπράβο στους φίλους της Ομόνοιας, αλλά και σε οπαδούς άλλων ομάδων που συνδράμουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Ανόρθωσης. Μπράβο στον κάθε φίλαθλο που δείχνει πως το ποδόσφαιρο ενώνει!

Α.