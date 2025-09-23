ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ποιότητα που μέτρησε και η ευκαιρία για ανέβασμα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η επιστροφή στις νίκες δεν ήρθε με φαντεζί εμφάνιση για την Πάφος FC, όμως η ουσία έχει σημασία. Και την πήρε, παρόλο που έκανε από μόνης της, δύσκολο το έργο της απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου. Και αυτό γιατί απώλεσε αρκετές ευκαιρίες για να ανοίξει πιο γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η ποιότητά της μέτρησε όμως στην επανάληψη και πήρε το δεύτερό της διπλό που τη φέρνει στους έξι βαθμούς. Μεσοβδόμαδα θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει και άλλο τη συγκομιδή της, εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά στην εντός έδρας δοκιμασία με την Ένωση, στον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας. Η βαθμολογική θέση της αντιπάλου δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει και αυτό είναι κάτι που επισημαίνει ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο στους παίκτες του. Ο Ισπανός αναμένεται να κάνει νέες διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα, αφού το Σάββατο θα παίξει με τον Ολυμπιακό και τη μεθεπόμενη Τετάρτη θα φιλοξενήσει την Μπάγερ.

Αμφίβολος είναι ο Νταβίντ Λουίζ που έχει σφίξιμο στο πόδι, ενώ θα επανέλθει ο Κορέια που προφυλάχθηκε λόγω κούρασης.

