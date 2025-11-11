Ανακοίνωση από τον ΣΥΦΙ ΠΑΦΟΣ Θύρα 5 που αναφέρεται στην απόφαση για αποχή και την σύγκληση ανοικτής γενικής συνέλευσης.

«Αδέρφια,

Την περασμένη αγωνιστική η Θύρα 5 έκανε αποχή, και οι λόγοι ήταν πολλοί — όσοι πραγματικά αγαπούν την ομάδα, τους γνωρίζουν καλά. Είδαμε όμως ξαφνικά όλους τους “ενδιαφερόμενους” να ξυπνούν πίσω από τα πληκτρολόγια, να γράφουν, να σχολιάζουν, να αναλύουν, να έχουν γνώμη για όλα.

Τόσο ενδιαφέρον όσο θέλουμε και από κοντά. Ωραία λοιπόν. Ήρθε η ώρα να δείξετε το ίδιο ενδιαφέρον και με παρουσία.

Ενημερώνουμε 6 μέρες πρίν ότι, την ερχόμενη Δευτέρα 17/11/ και ώρα 19:00 στον σύνδεσμο της Θύρας 5, πραγματοποιείται ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (Αμέτρητες συνεδρίες, μετρημένες στα δάχτυλα οι παρουσίες) εξαιρουμένων των οργανωμένων!

Εκεί λοιπόν,δεν έχει οθόνες, δεν έχει like, δεν έχει πληκτρολόγια.

Έχει πρόσωπα, λόγια και πράξεις.

Όποιος πόνεσε, όποιος νοιάστηκε, όποιος “είχε άποψη”, να είναι εκεί.

Η Πάφος δεν αλλάζει με σχόλια – αλλά με παρουσία.

Η ΘΥΡΑ 5 δεν είναι μόδα, δεν είναι σχόλια.

Είναι φωνή, είναι ιδέα, είναι στάση».