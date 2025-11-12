Η τριάδα με το... 21

Γίνεται λόγος για την κούραση που παρουσιάζει σε ορισμένα παιχνίδια η Πάφος FC, η οποία προσπαθεί να ανταπεξέλθει όσον το δυνατόν καλύτερα, τόσο στην παρθενική της χρονιά στη League Phase του Champions League, όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις για να διατηρήσει τα κεκτημένα της περσινής περιόδου. Σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που τραβάνε περισσότερο κουπί. Τρεις εξ αυτών έχουν αγωνιστεί και στα 21 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρις στιγμής η παφιακή ομάδα. Δέκα στο πρωτάθλημα, έξι στα προκριματικά του Champions League, τέσσερα στη League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ένα για το σούπερ καπ.

Πρώτος από όλους ο Πέπε, που συνεχίζει από την περσινή χρονιά στην οποία αναδείχθηκε ως MVP. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής στα 20 ματς ήταν βασικός, χάνοντας το απόλυτο στο πρόσφατο παιχνίδι με την Ανόρθωση, στο οποίο όμως έπαιξε ως αλλαγή. Πέραν του Πέπε, 21 συμμετοχές έχουν επίσης οι Ντράγκομιρ και Όρσιτς. Ο πρώτος, πέραν από τρία παιχνίδια πρωταθλήματος που έπαιξε ως αλλαγή, στα υπόλοιπα πήρε φανέλα βασικού, ενώ ο δεύτερος έχει 14 συμμετοχές ως βασικός και επτά ως μία από τις αλλαγές του Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Από εκεί και πέρα, οι Γκολντάρ και Πηλέας έχουν 20 συμμετοχές. Μάλιστα, ο πρώτος μονάχα δυο φορές δεν ήταν στο αρχικό σχήμα, μία στην Ευρώπη και μία στο πρωτάθλημα, ενώ ο Κύπριος ποδοσφαιριστής πήρε φανέλα βασικού στους 15 αγώνες.