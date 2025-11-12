ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τριάδα με το... 21

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η τριάδα με το... 21

Αυτοί που έπαιξαν σε όλα τα παιχνίδια της Πάφος FC

Γίνεται λόγος για την κούραση που παρουσιάζει σε ορισμένα παιχνίδια η Πάφος FC, η οποία προσπαθεί να ανταπεξέλθει όσον το δυνατόν καλύτερα, τόσο στην παρθενική της χρονιά στη League Phase του Champions League, όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις για να διατηρήσει τα κεκτημένα της περσινής περιόδου. Σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που τραβάνε περισσότερο κουπί. Τρεις εξ αυτών έχουν αγωνιστεί και στα 21 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρις στιγμής η παφιακή ομάδα. Δέκα στο πρωτάθλημα, έξι στα προκριματικά του Champions League, τέσσερα στη League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ένα για το σούπερ καπ.

Πρώτος από όλους ο Πέπε, που συνεχίζει από την περσινή χρονιά στην οποία αναδείχθηκε ως MVP. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής στα 20 ματς ήταν βασικός, χάνοντας το απόλυτο στο πρόσφατο παιχνίδι με την Ανόρθωση, στο οποίο όμως έπαιξε ως αλλαγή. Πέραν του Πέπε, 21 συμμετοχές έχουν επίσης οι Ντράγκομιρ και Όρσιτς. Ο πρώτος, πέραν από τρία παιχνίδια πρωταθλήματος που έπαιξε ως αλλαγή, στα υπόλοιπα πήρε φανέλα βασικού, ενώ ο δεύτερος έχει 14 συμμετοχές ως βασικός και επτά ως μία από τις αλλαγές του Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Από εκεί και πέρα, οι Γκολντάρ και Πηλέας έχουν 20 συμμετοχές. Μάλιστα, ο πρώτος μονάχα δυο φορές δεν ήταν στο αρχικό σχήμα, μία στην Ευρώπη και μία στο πρωτάθλημα, ενώ ο Κύπριος ποδοσφαιριστής πήρε φανέλα βασικού στους 15 αγώνες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκησε... σβηστά o Oλυμπιακός, αλλά «πάγωσε» με τον Έβανς

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ήττα στην Ισπανία ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ανόρθωσης απέναντι στη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Κέιν για αντι-Λεβαντόφσκι και είναι έτοιμη να πληρώσει την ρήτρα του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγωνία για Έβανς στον Ολυμπιακό, φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η 11άδα ξεκινάει πάντα με Κέλερ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ήττα στην Κροατία για τον Κεραυνό από την Τσεντεβίτα

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε η Εθνική Γυναικών από τη Ρουμανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από τον Πανσερραϊκό ο Μπάτσι

Ελλάδα

|

Category image

Χάμιλτον και Λεκλέρ απάντησαν στον πρόεδρο της Ferrari έπειτα από την κριτική που δέχθηκαν

AUTO MOTO

|

Category image

Ατρόμητος: Αποχαιρέτησε παίκτες και σταφ ο Βόκολος

Ελλάδα

|

Category image

Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Έβανς η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις - Ξανά εκτός Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νίκη με ανατροπή από τον Οζέ-Αλιασίμ

Τένις

|

Category image

Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη