Δύο μέτωπα, ένα στοίχημα: Οι τρεις κυπριακές δυνάμεις τα καταφέρνουν!

Περίφημα τα πάνε οι τρεις ευρωπαίοι μας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Ομόνοια, ΑΕΚ και Πάφος FC φαίνεται ότι τα καταφέρνουν μια χαρά παίζοντας σε δύο ταμπλό ταυτόχρονα!

Από τη μια βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία και από την άλλη δίνουν μάχες στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Ομόνοια και η ΑΕΚ στο Conference League αντιμετωπίζουν δυνατούς αντιπάλους, ενώ η Πάφος FC δίνει ακόμη πιο απαιτητικά παιχνίδια στο Champions League, όπου η ποιότητα των αντιπάλων και η πίεση είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Oι προπονητές και των τριών ομάδων δείχνουν ότι μπορούν να διαχειριστούν σωστά τα ρόστερ και να κρατήσουν τις ομάδες ανταγωνιστικές.

Αποτελεί μεγάλο στοίχημα η συνέχεια, όπου θα φανεί ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό πρόγραμμα και να συνδυάσουν με επιτυχία τα δύο μέτωπα.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη