Να στείλει ηχηρό μήνυμα τίτλου από την αρχή

Να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών έχουν ως στόχο στην Πάφο στο σημερινό ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο «Στέλιος Κυριακίδης» (20:00). Μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο θέλει να φτάσει στη νίκη σε ακόμη ένα ντέρμπι για πολλούς λόγους. Μια ενδεχόμενη νέα επιτυχία απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο θα δώσει στους κυανόλευκους τεράστια ώθηση για τη συνέχεια, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους διεκδικητές του τίτλου ότι η Πάφος δεν ήταν… περαστική πέρσι από την κορυφή.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον σύλλογο, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή, να αποκτήσει δυναμική από νωρίς στον μαραθώνιο.

Εφόσον η ομάδα κάνει το 2Χ3, θα έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα από το ξεκίνημα, κάτι που έχει τη σημασία του.

Επιπλέον, μια ενδεχόμενη νίκη σήμερα, θα ανεβάσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Τετάρτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό (19:45), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος ο Ισπανός προπονητής είχε την ευκαιρία να προσφέρει πολύτιμες ανάσες στους ποδοσφαιριστές του αφού το τελευταίο διάστημα το πρόγραμμα περιλάμβανε συνεχόμενους αγώνες σε Ευρώπη και Κύπρο. Όσον αφορά τον Όγκνιεν Μίμοβιτς, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο με τους κυανόλευκους.

Παρά το γεγονός ότι ακολουθεί το απαιτητικό παιχνίδι στην Αθήνα, ο Καρσέδο δεν προτίθεται να προβεί σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με τις προηγούμενες επίσημες αναμετρήσεις.