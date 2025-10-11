Kάνει κάτι μοναδικό!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αρχή της Πάφος FC στη νέα σεζόν είναι ενθαρρυντική για εκπλήρωση των στόχων

Η Πάφος FC, έχοντας να διαχειριστεί για πρώτη φορά μία χρονιά ως πρωταθλήτρια, αλλά και προσπαθώντας να ισορροπήσει τις εγχώριες διοργανώσεις και την παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Champions League, τα πάει περίφημα. Και καλές παρουσίες κάνει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και στο πρωτάθλημα καταφέρνει να παίρνει θετικό πρόσημο, έχοντας πέντε νίκες σε έξι αγώνες. Όντας η έκτη φορά που κυπριακή ομάδα συμμετέχει στην κύρια φάση του Champions League, η Πάφος FC καταγράφει τον δεύτερο καλύτερο απολογισμό, μετά από αυτόν που κατάγραψε τη σεζόν 2014—15 ο ΑΠΟΕΛ, στην τρίτη παρουσία των γαλαζοκίτρινων στον θεσμό. Τότε η ομάδα της Λευκωσίας, έχοντας επίσης δώσει δυο παιχνίδια στους ευρωπαϊκούς ομίλους (σ.σ. ήττα 1-0 με τη Μπαρτσελόνα, 1-1 με τον Άγιαξ) είχε φθάσει στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχοντας απολογισμό, πέντε νίκες και μία ισοπαλία.

Στην πρώτη φορά που ομάδα από την Κύπρο βρέθηκε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, το 2008-09 η Ανόρθωση, με 13 βαθμούς (τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα) ήταν στην τρίτη θέση μετά το πέρας της έκτης αγωνιστικής στο κυπριακό πρωτάθλημα και εκεί τερμάτισε και στο φινάλε.

Την επόμενη χρονιά, ο ΑΠΟΕΛ βρισκόταν στο πέμπτο σκαλοπάτι με απολογισμό 3-2-1 και στο φινάλε της χρονιάς τερμάτισε δεύτερος. Τη σεζόν 2011-12, χρονιά που o ΑΠΟΕΛ είχε πάρει την πρωτιά στον ευρωπαϊκό όμιλο κι έφθασε μέχρι τους «8» του Champions League, στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με 13 βαθμούς ήταν δεύτερος (4-1-1), όπου παρέμεινε και στο τέλος της χρονιάς. Την περίοδο 2017-18, στην τελευταία ευρωπαϊκή συμμετοχή του ΑΠΟΕΛ στο Champions League, οι γαλαζοκίτρινοι στις πρώτες έξι αγωνιστικές είχαν κερδίσει τρία παιχνίδια, ενώ δέχθηκαν δύο ήττες και έφεραν μία ισοπαλία.

