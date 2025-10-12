Τα επόμενα για να διατηρήσει τον καλό απολογισμό

Επόμενο εμπόδιο για την Πάφο F για να διατηρήσει καλό τον απολογισμό της στα μισά του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος είναι ο Εθνικός, τον οποίο θα φιλοξενήσει στο «Στέλιος Κυριακίδης» το επόμενο Σάββατο (17/10, 19:00).

Στην έναρξη της προετοιμασίας για το παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ υπολογίσιμο αντίπαλο θα λείψουν σημαντικοί ποδοσφαιριστές, και συγκεκριμένα οι Νεόφυτος Μιχαήλ, Κώστας Πηλέας, Μπρούνο Λάνγκα, Κεν Σέμα, Ιβάν Σούνιτς, Βλαντ Ντράγκομιρ και Όγκνιεν Μίμοβιτς οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους.

Το ματς με την ομάδα της Άχνας είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την παφιακή ομάδα, μιας και ανοίγει ένα μεγάλο κύκλο με συνεχόμενα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη, μέχρι την επόμενη διακοπή στα μέσα Νοεμβρίου.

Μετά το ματς με την ομάδα της Άχνας θα ακολουθήσει ταξίδι στο Καζακστάν, όπου στις 21 του μήνα θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα, θα παίξει κατά σειρά με Ομόνοια (27/10, εκτός), ΑΕΚ (30/10, σούπερ καπ), ΑΕΛ (02/11, εντός), Ανόρθωση (09/02, 19:00) και Βιγιαρεάλ (05/11, εντός).