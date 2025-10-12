Όταν η ενδεκάδα... κοστίζει

Σημαντικά έσοδα αποφέρει ήδη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ο κανονισμός που προβλέπει την παρουσία Κύπριων ποδοσφαιριστών στην αρχική ενδεκάδα των ομάδων της Α’ Κατηγορίας. Στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan, το συνολικό ποσό που έχουν καταβάλει οι ομάδες σε πρόστιμα ανέρχεται στις 152.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΚΟΠ, ομάδα που δεν έχει στην αρχική της ενδεκάδα δύο γηγενείς ποδοσφαιριστές επιβαρύνεται με πρόστιμο 10.000 ευρώ. Αν στην αρχική ενδεκάδα έχει έναν γηγενή ποδοσφαιριστή, το πρόστιμο μειώνεται στις 3.000 ευρώ.

60.000 η ΑΕΚ

Τη… μερίδα του λέοντος πλήρωσε μέχρι στιγμής η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε έναν Κύπριο στην αρχική ενδεκάδα σε αυτές τις πρώτες έξι αγωνιστικές, φτάνοντας το ποσό των 60.000 ευρώ. Ακολουθεί η Ομόνοια με 40.000 ευρώ, η οποία είδε τις επιλογές της σε Κύπριους να περιορίζονται μετά τις αποχωρήσεις των Λοΐζου, Χάμπου και προηγουμένως του Κακουλλή, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο οικονομικό κόστος. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Λευκωσίας κλήθηκε να καταβάλει 10.000 ευρώ σε καθεμία από τις τέσσερις αγωνιστικές που δεν χρησιμοποίησε Κύπριο, εν αντιθέσει με τους άλλους δύο αγώνες, όπου που δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη.

Ακολουθεί η Πάφος FC με 19.000 ευρώ. Οι κυανόλευκοι δεν πλήρωσαν πρόστιμο σε δύο αγωνιστικές αφού χρησιμοποίησαν έναν Κύπριο σε τρία παιχνίδια, ενώ σε ένα ματς η ενδεκάδα τους απαρτιζόταν αποκλειστικά από ξένους.

Ο Απόλλωνας, μέχρι στιγμής, διατηρεί τουλάχιστον έναν Κύπριο στην ενδεκάδα του, πληρώνοντας 18.000 ευρώ στις πρώτες έξι αγωνιστικές, ενώ ο Άρης και η νεοφώτιστη Freedom24 Krassava ΕΝΥ πλήρωσαν από 6.000 ευρώ και η ΑΕΛ 3.000 ευρώ.

Οι μισές ομάδες

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι μισές ομάδες του πρωταθλήματος δεν έχουν πληρώσει καθόλου πρόστιμο, επιλέγοντας να ξεκινούν τους αγώνες με τουλάχιστον δύο Κύπριους ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες ομάδες: ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, Εθνικός Άχνας, Ομόνοια Αραδίππου, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ακρίτας και Ολυμπιακός.

Η σημασία των Κυπρίων

Ο ΑΠΟΕΛ είναι μία από τις ομάδες που δεν πλήρωσε πρόστιμο μέχρι στιγμής και υπάρχει λόγος γι’ αυτό! Οι Κωνσταντίνος Λαΐφης και Πιέρος Σωτηρίου προσφέρουν στον ΑΠΟΕΛ, όχι μόνο αγωνιστική, αλλά και… οικονομική προστασία, καθώς με την παρουσία τους η ομάδα αποφεύγει τα πρόστιμα.

Επιπλέον, στον Άρη, οι μεταγραφές των Κακουλλή και Χάμπου αποδείχθηκαν... ανακουφιστικές για τα ταμεία του συλλόγου. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι Ανόρθωση και Εθνικός σε αρκετές αναμετρήσεις χρησιμοποίησαν έξι Κύπριους στην αρχική ενδεκάδα.

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τις ενδεκάδες των ομάδων είναι πως οι περισσότερες κινούνται στο όριο των δύο Κυπρίων, ενώ σπάνια χρησιμοποιούνται τέσσερις ή περισσότεροι.

Αύξηση των ποσών

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στα πρόστιμα μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Συγκεκριμένα:

-1η και 2η αγωνιστική: από 16.000 ευρώ

-3η: 26.000 ευρώ

-4η: 33.000 ευρώ

-5η: 29.000 ευρώ

-6η: 32.000 ευρώ