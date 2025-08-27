Τα δεδομένα για την κλήρωση της Πάφος FC στο League Phase του Champions League

H Πάφος FC, μετά την πρόκρισή της επί του Ερυθρού Αστέρα, θα περιμένει τους αντιπάλους της για τη League Phase του Champions League.

Η κλήρωση είναι ορισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (28/08, 19:00), με την παφιακή ομάδα να τοποθετείται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Tα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase θα διεξαχθούν στις 24-25 Σεπτεμβρίου, ενώ η όγδοη και τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 29 Ιανουαρίου.

Μία εικόνα από τους πιθανούς αντιπάλους της: