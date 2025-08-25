«Όλη η πόλη της Πάφου είναι έτοιμη, περιμένουμε τρομερή ατμόσφαιρα»

Ο Χριστόφορος Ματθαίου μιλώντας στο ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 αναφέρθηκε στη προετοιμασία της ομάδας η οποία ολοκληρώνεται αλλά και τη πιθανή μετακίνηση του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

«Είμαστε έτοιμοι. Όλη η πόλη της Πάφου τοι έχει αποδέιξει με το sold out. Ελπίζουμε αυτό το μομέντουμ να βγει και στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε την πρόκριση στη League Phase του Champions League»

«Μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Τάνκοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα από το πρώτο ματς. Είναι μια πολιτική της ομάδας αν ένας ποδοσφαιριστής έχει ενοχλήσεις να αποχωρεί. Είναι σε καλή κατάσταση θα φανεί σήμερα στην τελευταία προπόνηση».

Για τον κόσμο: «Έκανε το καθήκον του τώρα είναι η σειρά της ομάδας. Μιλάμε για τον Ερυθρό Αστέρα μια μεγάλη και πιο έμπειρη ομάδα. Εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να μη κάνουμε λάθη. Νομίζω εδώ στο στάδιο «Αλφαμέγα» μπορούμε και πρέπει να πιστεύουμε για την πρόκριση. Είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών μας που έγινε ποτέ. Κάποια στιγμή στο Στέλιος Κυριακίδης είχαμε 9-10 χιλιάδες. Σπάσαμε το ρεκόρ εκτός Πάφου. Περιμένουμε μια τρομερή ατμόσφαιρα».

Για πιθανή μετακίνηση του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ: «Εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε Κυριακή. Εμείς είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στον αυριανό αγώνα. Θα έχουμε νεότερα τις επόμενες μέρες».