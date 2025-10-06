Έκανε το απλό, που τόσο έλειπε

Ο Απόλλωνας έφυγε με το ζητούμενο από την Πάφο. Χωρίς πολλά-πολλά και με πλάνο, επικράτησε του Ακρίτα και πηγαίνει στη διακοπή με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Τίποτα φανταχτερό αλλά όλα στη σωστή βάση. Το σύνολο του Σωφρόνη Αυγουστή έβγαλε στο γήπεδο αυτά που χρειαζόταν, σταθερότητα, πειθαρχία και σοβαρότητα. Δεν απειλήθηκε, δεν κινδύνεψε και έδειξε ότι μπορεί να κάνει το... αυτονόητο, ακόμα και όταν δεν είναι στην καλύτερή του φάση.

Ήταν ένα τρίποντο που χρειαζόταν. Όχι μόνο για τους βαθμούς αλλά γιατί αποφορτίζει την ομάδα, επαναφέρει την πίστη στα αποδυτήρια και στέλνει... μήνυμα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Μεσοεπιθετικά, το σχήμα είχε καλύτερη κίνηση σε σχέση με προηγούμενα ματς. Η συνεργασία Τομάς και Καστέλ έδειξε ότι «δουλεύει», ενώ Σιήκκης και Ζμέρχαλ έδωσαν τρεξίματα και ενέργεια από τα πλάγια. Αμυντικά, ήταν μια από τις καλύτερές του παρουσίες καθώς όλοι στο ανασταλτικό κομμάτι δούλεψαν άψογα, από τον Λέουβενμπεργκ μέχρι την επίθεση.

Η διακοπή έρχεται την κατάλληλη στιγμή καθώς ο Κύπριος τεχνικός θα έχει περισσότερο χρόνο για δουλειά και για να χτίσει την ομοιογένεια που θέλει!