Καρσέδο: «Η ομάδα αντέδρασε...»

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Εμφανώς ευχαριστημένος από τη νίκη με 4-2 επί της ΑΕΚ στην «Αρένα» παρουσιάστηκε ο Χουάν Κάρλος Σεμέδο μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Λάρνακα.

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεχθήκαμε το γκολ. Η ομάδα αντέδρασε όμως, γυρίσαμε το παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή εμφάνιση και μία σημαντική νίκη. Είχαμε αρκετές μέρες να ξεκουραστούμε μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι σημαντικό που πήραμε τη νίκη. Πάμε στη διακοπή να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε σε κάποια λάθη που είδαμε».

Στην διάσκεψη Τύπου δήλωσε τα ακόλουθα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Η ομάδα αντέδρασε. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και πήραμε το ζητούμενο που ήταν η νίκη».

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη