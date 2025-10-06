Έξαλλοι με Αθανασίου στο «Total Green», γέλια για τον διαιτητή του ΑΠΟΕΛ

Πολύ αυστηρά έκριναν στην εκπομπή «Total Green» του OMONOIA TV για τα λάθη που έκανε, τον διαιτητή του αγώνα των πρασίνων με τον Άρη, Κυριάκο Αθανασίου.

Ο αναλυτής διαιτησίας Ανδρέας Γεωργίου και οι παρουσιαστές της εκπομπής Χρίστος Ανδρονίκου και Κώστας Βασιλείου... έκραξαν τον ρεφ, τονίζοντας ότι έχασε τρία πέναλτι: δύο της Ομόνοιας, για χέρι του Γιαγκό και χτύπημα του Μοντνόρ στον Αγκουζούλ, και αυτό που δόθηκε στον Άρη, το οποίο δεν σφύριξε και χρειάστηκε να παρέμβει το VAR. Επίσης επισημάνθηκε ότι «έχασε» τρεις κίτρινες κάρτες παικτών των Λεμεσιανών καθώς και ότι γενικότερα έκανε λανθασμένη διαχείριση.

Περαιτέρω, στην εκπομπή σχολιάστηκε εντόνως και το πέναλτι του ΑΠΟΕΛ στον αγώνα του με την Ομόνοια Αραδίππου και το γεγονός ότι ο ρεφ Παναγιώτης Χατζηγεωργίου δεν το σφύριξε παρότι ήταν ξεκάθαρο και χρειάστηκε κι εδώ η παρέμβαση του VAR. Στο στούντιο ακούστηκαν μέχρι και γέλια τη στιγμή που προβαλλόταν η φάση, με τον Κώστα Βασιλείου να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ότι ήταν να με κάνουν δικηγόρο του ΑΠΟΕΛ, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου», ενώ στη συνέχεια σχολίασε «αν χάνεις αυτή τη φάση δεν δικαιούσαι να περνάς στο γήπεδο».

Δείτε το βίντεο του OFC TV και πιο κάτω τη διαιτητική ανάλυση του αγώνα της Ομόνοιας:

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13ο λεπτό: Το ακυρωθέν γκολ του Χατζηγιοβάνη. Είναι οφσάιντ γιατί καλύπτεται μόνο από έναν αμυντικό, διότι ο τερματοφύλακας είναι ποδοσφαιριστής. Ο Μαέ δεν είναι οφσάιντ και αν δεν έμπαινε στο γκολ θα μετρούσε κανονικά. Ο Χατζηγιοβάνης εμπλέκεται στη φάση, παίζει την μπάλα και σκοράρει. Βλέπουμε και τις γραμμές.

16ο λεπτό: Στο τέρμα που σημειώνει ο Κουλιμπαλί. Εδώ να αναφέρουμε τον κανονισμό ως έχει. Πριν από 40 χρόνια περίπου δεν μπορούσε κανένας ποδοσφαιριστής να διεκδικήσει την μπάλα στον αέρα. Δεν υπήρχε η λέξη ότι μπορούσε να διεκδικήσει στον αέρα και κάθετα όπως είναι εδώ η φάση μέσα στην περιοχή. Σε αυτή τη φάση δικαιούται ένας ποδοσφαιριστής να διεκδικήσει στον αέρα και κάθετα όπως διεκδίκησε ο Κουλιμπαλί. Εκτός αν ο τερματοφύλακας έχει κατοχή. Εδώ δεν έχει κατοχή ο τερματοφύλακας. Υπάρχει μία ανεπαίσθητη επαφή του Κουλιμπαλί και εδώ μιλά ο κανονισμός και στην κρίση του διαιτητή. Ο διαιτητής εδώ κατακυρώνει το τέρμα. Με τον τρόπο που στέκεται σημαίνει είναι τέρμα. Ξεγελάει όλον τον κόσμο. Έπρεπε το αριστερό του χέρι να δείχνει προς τα κάτω εκεί που έγινε η παράβαση χαμηλά και το σημείο του τέρματος. Και το σημείο προς αντίθετη πλευρά που ήταν το φάουλ. Δεν δείχνει επιθετικό φάουλ και να τελειώσει η φάση. Η φάση είναι στην κρίση του διαιτητή για να κρίνει. Το λέει αυτό ο κανονισμός μέσα. Αν ο διαιτητής κατακύρωνε το τέρμα δεν θα ήταν ξεκάθαρος λάθος και ο VARίστας θα πήγαινε μαζί του. Το τέρμα θα μετρούσε κανονικά. Θα πήγαινε μαζί με τον διαιτητή αν αποφάσιζε να κατακυρώσει το τέρμα. Ο διαιτητής βάσει της δικής του κρίσης αποφάσισε ότι υπήρξε φάουλ. Άρα δεν μπορούσε να επέμβει το VAR, το ίδιο και αν μετρούσε το τέρμα.

22ο λεπτό: Πάμε σε ένα ρεσιτάλ χαμένων κίτρινων καρτών. Εδώ ο διαιτητής χάνει μία γεμάτη κίτρινη κάρτα. Ήταν μία γεμάτη κίτρινη κάρτα.

23ο λεπτό: Η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν είναι για σκληρό παιχνίδι είναι κάρτα για SPA (Stop Promising Attack) δηλαδή στέρηση υποσχόμενης επιθετικής ενέργειας. Είναι σωστή γεμάτη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σωστά τον τιμώρησε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Ίσως να ήταν και το μοναδικό του σωστό χθες.

36ο λεπτό: Κοιτάξετε τον Μοντνόρ εδώ τι κάνει. Αυτή η κάρτα είναι πορτοκαλιά όπως λέμε στη διαιτητική ορολογία. Και με τα δύο πόδια κάνει ψαλίδι που κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου. Είναι μία πορτοκαλιά κάρτα, μία γεμάτη κίτρινη κάρτα που ο διαιτητής έχασε. Αρκέστηκε με άνεση στις παρατηρήσεις όπως σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ο διαιτητής έχασε το παιχνίδι από την αρχή που δεν τιμωρούσε. Ο διαιτητής πρέπει να ξέρει να διαβάζει και να διαχειρίζεται τον αγώνα, τον πειθαρχικό έλεγχο και την πρόληψη. Αυτό δεν το κέρδισε ο διαιτητής για αυτό έχασε το παιχνίδι.

46ο λεπτό: Εδώ βλέπουμε το καθαρό χέρι πέναλτι. Δέστε το καλά γιατί δεν μας έβαλαν επαναληπτικές προβολές. Με ανοιχτό το χέρι του, μεγαλώνοντας τον όγκο του σώματος του. Σταματάει την πορεία της μπάλας και είναι καθαρό πέναλτι. Εδώ το VAR έκανε έλεγχο και είπε ΟΧΙ. Τι θέλει να κάνει άλλο ο διαιτητής για να σφυριχτεί πέναλτι; Ο VARίστας ψες έκανε ένα ρεσιτάλ λαθών.

54ο λεπτό: Πάμε σε άλλη χαμένη κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής δεν σφυρίζει κάτι εδώ. Ο βοηθός διαιτητής σηκώνει τη σημαία και του το δίνει. Και δεν τολμάει να του δείξει κίτρινη κάρτα. Είναι γεμάτη κίτρινη κάρτα που σταματάει σκόπιμα μία υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Ο διαιτητής στέκεται και βλέπει σκυφτός. Τι βλέπεις σκυφτός; Δεν βλέπεις ότι τον κρατάει και είναι κίτρινη κάρτα; Είναι καθαρότατο φάουλ και γεμάτη κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής έπρεπε αμέσως να δώσει φάουλ και να δείξει κάρτα. Αναφέραμε 4 κίτρινες κάρτες ως τώρα.

55ο λεπτό: Να δούμε ακόμη ένα πέναλτι που χάνει ο διαιτητής και ο VARίστας. Μιλάμε για ένα καθαρό πέναλτι. Δεν έκαναν έλεγχο καν! Τον κτυπάει με τον αγκώνα. Η μπάλα είναι αλλού και του κτυπάει με τον αγκώνα στο στόμα. Ο διαιτητής δεν κατάλαβε κάτι. Είναι αδικαιολόγητη η φάση εδώ. Του κτυπάει με τον αγκώνα σκόπιμα. Είναι κόκκινη κάρτα και πέναλτι αμέσως. Ούτε ο διαιτητής νοιάστηκε να δώσει δικαιοσύνη στο παιχνίδι, ούτε ο VARίστας που βλέπει και ξαναβλέπει τη φάση. Είναι το δεύτερο πέναλτι που δικαιούται η ΟΜΟΝΟΙΑ.

63ο λεπτό: Υπάρχει χέρι και πέναλτι εδώ. Το χέρι είναι ανοιχτό στο σουτ του Κακουλλή. Ο διαιτητής δεν το κέρδισε από τη θέση του. Άλλο μεγάλο λάθος εδώ. Έκανε τρία μεγάλα και σημαντικά λάθη. Ένας διαιτητής όταν κάνει ένα παιχνίδι και κάνει τρία σημαντικά λάθη (2 πέναλτι για την ΟΜΟΝΟΙΑ και ένα αυτό που αναγκάστηκε να πάει στο VAR), τότε τι να σε κάνω στον αγωνιστικό χώρο σε ένα τέτοιο παιχνίδι; Αν θέλουμε να προχωρήσει η διαιτησία στην Κύπρο ας φέρουν καλούς ξένους διαιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ήταν χάλια μαύρα. Δεν εφάρμοσε ούτε ερμήνευσε τους νόμους του παιχνιδιού. Ήταν μία κάκιστη και απαράδεχτη διαιτησία. Με τρία καθαρά και σημαντικά λάθη, τα οποία αναφέραμε. Δύο πέναλτι για την ΟΜΟΝΟΙΑ και ένα για τον Άρη. Λανθασμένα σφυρίγματά, μη αναγνώριση των φάουλ. Δεν ήταν σωστός στον πειθαρχικό έλεγχο, αναφέραμε μόνο 4 κίτρινες κάρτες. Στη διαχείριση, στην πρόληψη πολύ λανθασμένος. Στη γλώσσα του σώματος το έπαιρνε χαλαρά. Ο πρόσθετος χρόνος στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να είναι μίνιμουμ 5 λεπτά. Και έβαλε 2 λεπτά μόνο, ενώ υπήρχαν τόσοι έλεγχοι. Είναι σημαντικός ο πρόσθετος χρόνος. Η ΟΥΕΦΑ τιμωρεί τους διαιτητές για τον πρόσθετο χρόνο. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν 10 λεπτά μίνιμουμ πρόσθετος χρόνος και ο διαιτητής έδωσε 7. Εκεί υπήρξαν τόσες διακοπές. Έβαλε 7 λεπτά και το έληξε αμέσως. Έπρεπε να προσθέσει και ακόμη 3 λεπτά έξτρα. Δεν το έκανε και όλα του πήγαν στραβά ή ήθελε να του πάνε στραβά. Ο διαιτητής ήταν φοβισμένος και άτολμος. Πάρα πολύ φτωχή διαιτησία, απαράδεχτη απόδοση. Βαθμός 6.8 με τρία πολύ σημαντικά λάθη. Το VAR παίρνει 6 γιατί κέρδισε μία φάση και από το 7 πάει στο 8. Στη φάση του πέναλτι του Άρη. Έχασε δύο φάσεις – πέναλτι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.