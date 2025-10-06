Λίβερπουλ σε μίνι κρίση: Τι συμβαίνει με τους reds του Σλοτ;

Κρίσταλ Πάλας, Γαλατασαράι και Τσέλσι χρειάστηκαν μόλις επτά ημέρες για να θολώσουν την εξαιρετική εικόνα που είχε σχηματίσει η ποδοσφαιρική Ευρώπη για τη φετινή Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ. Οι πανάκριβες μεταγραφές δεν κάνουν τη διαφορά και οι δομικές αδυναμίες της ομάδας είναι πλέον εμφανείς. Ο Φλόριαν Βιρτς δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, και στην Αγγλία ήδη κυκλοφορεί ειρωνικά το παρατσούκλι «007»: 0 γκολ, 0 ασίστ, 7 συμμετοχές.

Όταν ο τέταρτος διαιτητής σήκωσε την ταμπέλα με τα επτά λεπτά καθυστερήσεων στο ντέρμπι με την Τσέλσι, ο Άρνε Σλοτ ξέσπασε εναντίον του, μια εικόνα που έχει γίνει σχεδόν σύνηθες φαινόμενο φέτος. Ο Ολλανδός τεχνικός εκφράζει συχνά έντονα παράπονα προς τους διαιτητές και αυτό το ματς δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Το παράδοξο; Δεν διαμαρτυρήθηκε για λίγα, αλλά για τα πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Αν και το σκορ ήταν 1-1 και η Λίβερπουλ είχε ανάγκη τη νίκη, ο Σλοτ έδειξε να προτιμά να μη χάσει, παρά να ρισκάρει για τη νίκη. Η Τσέλσι πίεσε, και τελικά βρήκε το νικητήριο γκολ με τον Εστεβάο στο 95ο λεπτό. Ο Μαρέσκα πανηγύρισε έξαλλα, ενώ ο κόουτς των Reds κλώτσησε απογοητευμένος τον αέρα.

Ο Σλοτ είχε στόχο να εξελίξει τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι. Ήθελε μια ομάδα με μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας και περισσότερες λύσεις απέναντι σε οργανωμένες άμυνες. Για τον σκοπό αυτό, επενδύθηκε μεγάλο μέρος από τις 450 εκατομμύρια λίρες σε επιθετικά ταλέντα όπως ο Αλεξάντερ Ίσακ και ο Φλόριαν Βιρτς. Ωστόσο, οι σαρωτικές αλλαγές φαίνεται να έχουν κοστίσει τα στοιχεία που έκαναν τη Λίβερπουλ ασταμάτητη πέρυσι: τον έλεγχο, την ισορροπία, τη σταθερότητα και την αυτοπεποίθηση. Η ομάδα είναι πια εύκολη στο να αντιμετωπιστεί, κάτι που αποτυπώνεται και στα στατιστικά: σε 11 αγώνες φέτος, έχει δεχθεί δύο γκολ σε έξι περιπτώσεις. Πέρυσι, χρειάστηκε να φτάσουμε στα τέλη Οκτωβρίου για να συμβεί κάτι αντίστοιχο.

Η μεταβατική περίοδος μετά την καλοκαιρινή ανανέωση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Οι νέοι παίκτες χρειάζονται χρόνο για να ενσωματωθούν. Πιθανόν να βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση, την οποία αρκετοί περίμεναν από την πρώτη στιγμή που ο 47χρονος κόουτς διαδέχθηκε τον Γιούργκεν Κλοπ, πριν από 16 μήνες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Σλοτ ως πρώτος προπονητής που γνωρίζει τρεις συνεχόμενες ήττες. Ούτε στην Άλκμααρ, ούτε στη Φέγενορντ βίωσε κάτι τέτοιο. Τώρα, με τη Λίβερπουλ βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρώτη του σοβαρή κρίση. Παρά τις μεταγραφές ύψους σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, η πίεση που βιώνει είναι τεράστια, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Για πολλούς, η κατάκτηση του τίτλου φέτος θεωρείται επιβεβλημένη, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για να επιβεβαιωθεί το πρότζεκτ του Ολλανδού.

Κούραση, ψάξιμο, ενώ ο Σαλάχ… αγνοείται!

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται καλύτερη διαχείριση του ρόστερ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Ο Σλοτ ήδη εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση: προσπαθεί να ελέγξει στοχευμένα τον χρόνο συμμετοχής των βασικών παικτών και να τους ανακουφίσει από το φορτωμένο πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζει μη συμβατικές λύσεις: στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας προσαρμόστηκε στις κινήσεις του αντιπάλου αλλάζοντας τη δομή του στην κατοχή, στην Κωνσταντινούπολη άφησε τον Σαλάχ εκτός βασικής ενδεκάδας, ενώ στο ματς με την Τσέλσι προχώρησε σε τόσες αλλαγές, ώστε στο φινάλε μόνο τρεις από τους δέκα παίκτες του γηπέδου αγωνίζονταν στις θέσεις που ξεκίνησαν. Αυτός ο ρυθμός εναλλαγών είναι νέος για τον ίδιο.

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η ανακατάταξη του ρόστερ, με επτά νέες προσθήκες και δέκα αποχωρήσεις, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει οδηγήσει σε μια σταθερή βασική ενδεκάδα. Ουσιαστικά, ο Σλοτ συνεχίζει το στυλ της περσινής σεζόν. Όμως οι αντίπαλοι πλέον έχουν προσαρμοστεί: είτε αμύνονται μαζικά, είτε πιέζουν ψηλά ή, όπως έκανε η Τσέλσι, συνδυάζουν και τα δύο.

Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο ανάπτυξης. Η Λίβερπουλ παραδοσιακά επιτίθεται από τα άκρα. Στην εποχή Κλοπ, στη δεξιά πλευρά βρίσκονταν ο Άρνολντ με τον Σαλάχ, ενώ αριστερά οι Ρόμπερτσον και Λουίς Ντίας. Από αυτή την τετράδα, μόνο ο Αιγύπτιος παραμένει βασικός.

Ο Αιγύπτιος, στα 33 του πλέον, δείχνει να έχει επηρεαστεί έντονα από την απουσία του Άρνολντ, με τον οποίο συνεργάστηκαν άψογα επί οκτώ χρόνια. Τι δείχνουν τα νούμερα; Πέρυσι, ο Σαλάχ σημείωσε 27 γκολ σε 29 αγώνες Premier League. Από τον τραυματισμό του Άρνολντ τον Μάρτιο, έχει σκοράρει μόλις τέσσερις φορές στο πρωτάθλημα, δύο γκολ στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν με τον Άγγλο παρόντα και δύο φέτος, εκ των οποίων το ένα με πέναλτι. Η πτώση του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έλλειψη των αυτοματισμών και των εξαιρετικών σεντρών του Άγγλου μπακ, οι οποίες έδιναν χώρο και ευκαιρίες στον Σαλάχ. Οι άμυνες των αντιπάλων δεν έχουν πλέον άλλον να ανησυχούν στην πλευρά του, και αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητά του.

2 – Liverpool have conceded injury time winning goals in consecutive Premier League games, just the second time the reigning champions have conceded 2+ winning goals from the 90th minute onwards in a season, after Arsenal in 2004-05 (also 2). Crumble. pic.twitter.com/8xg5zQDMr8 — OptaJoe (@OptaJoe) October 4, 2025

Ο Σλοτ έχει δοκιμάσει τέσσερις διαφορετικούς παίκτες στη θέση του Άρνολντ: Μπράντλεϊ, Φρίμπονγκ, Τζόουνς και Σόμποσζλαϊ. Μέχρι στιγμής, κανένας δεν έχει ανταποκριθεί.

Λόγω αυτής της απώλειας ποιότητας στα πλάγια, η Λίβερπουλ αναγκάζεται όλο και περισσότερο να επιτίθεται από τον άξονα. Για αυτό απέκτησε τον Φλόριαν Βιρτς, ώστε με τη δημιουργικότητά του να αντισταθμίσει, έστω μερικώς, την απώλεια του Άρνολντ.

Ωστόσο, οι αντίπαλοι έχουν μάθει να κλείνουν τους χώρους στο κέντρο, κάνοντας δύσκολη τη ζωή του νεαρού Γερμανού.

Τα λόγια του Φαν Ντάικ κρύβουν μεγάλη δόση αλήθειας

Δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει την φετινή Λίβερπουλ χωρίς να λάβει υπόψη την τραγική απώλεια του Ντιόγκο Ζότα τον Ιούλιο. Οι συνέπειες αυτής της απώλειας δεν μπορούν να μετρηθούν. Δεν έχουν περάσει ούτε τρεις μήνες από τα όσα εφιαλτικά έζησαν οι παίκτες. «Ήταν πάντα γνωστό ότι αυτή θα ήταν μια δύσκολη σεζόν», δήλωσε ο αρχηγός Βίρτζιλ φαν Ντάικ. «Όχι μόνο λόγω όσων συμβαίνουν στο γήπεδο, αλλά και λόγω όσων έγιναν εκτός αυτού».

Ο Φαν Ντάικ είχε δίκιο να υπενθυμίσει στους επικριτές τους τι έχει περάσει η ομάδα. Ο Ολλανδός στόπερ θα είναι καθοριστικός στο να βοηθήσει τον Σλοτ να ανεβάσει τη ψυχολογία στα αποδυτήρια. Κάλεσε σε ενότητα και σε μια ρεαλιστική ματιά της κατάστασης, καθώς η Λίβερπουλ απέχει μόλις έναν βαθμό από την κορυφή της Premier League.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις που έρχονται είναι πολλές και απαιτητικές. Στην Premier ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ στο Champions League περιμένουν η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Ρεάλ Μαδρίτης. Για αυτόν τον λόγο, ο Άρνε Σλοτ ήταν ξεκάθαρος: ο στόχος του είναι η Λίβερπουλ να σταματήσει να εξαρτάται από τη διάρκεια των καθυστερήσεων. Να παίρνει τα αποτελέσματα νωρίτερα. Με το δικό της ποδόσφαιρο.

gazzetta.gr