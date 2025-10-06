ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει… τριάδα φωτιά στην Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού

Δημοσιευτηκε:

Επιστρέφει… τριάδα φωτιά στην Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού

Ευχάριστα μαντάτα για την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταλανική εφημερίδα «Sport», ο Χάνσι Φλικ αναμένεται να έχει επιστροφές μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, οι Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται πως θα είναι κανονικά διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με την Τζιρόνα, η οποία είναι η πρώτη μετά την επανεκκίνηση. Όπως και ο Φερμίν Λόπες, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε επίσης από τραυματισμό. Με αποτέλεσμα να επαναφέρει και πάλι την τριπλέτα φωτιά στην επίθεση με Ραφίνια, Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι.

Άπαντες, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής είτε στο αρχικό σχήμα είτε ως αλλαγή με την Τζιρόνα, ώστε να αποκτήσουν ρυθμό ενόψει του εντός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ».

Κάπως έτσι, τα προβλήματα των Καταλανών περιορίζονται σημαντικά. Ο Γερμανός τεχνικός βλέπει το «οπλοστάσιό» του να γεμίζει ξανά, με σκοπό η ομάδα του να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις. Διότι προέρχεται από δύο κολλητές ήττες, πρώτα από την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) και προσφάτως από τη Σεβίλλη (4-1).

sport-fm.gr

