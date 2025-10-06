Δεν χάνει απλώς... Παραδίδεται αμαχητί

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Το θέμα δεν είναι ότι ηττάται η Ανόρθωση. Το θέμα είναι ότι αυτό γίνεται αμαχητί. Απέναντι σε Εθνικό (2-0), Ομόνοια (5-0) και το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΛ (4-1), το συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπάγια έγινε έρμαιο στις ορέξεις των αντιπάλων και αυτό είναι που προβληματίζει περισσότερο. Ότι δεν χάνει απλώς αλλά παραδίδεται.

Χρόνος υπάρχει για να αντιστραφεί η κατάσταση. Το θέμα είναι να το αντιληφθούν οι ίδιοι παίκτες που δείχνουν ανήμποροι, για την ώρα, να σηκώσουν το βάρος της κυανόλευκης φανέλας. Δεν στάθηκε σε δικαιολογίες ο Κετσπάγια αφού αρκετοί παίκτες ταλαιπωρήθηκαν από ίωση, σημειώνοντας πως η ομάδα πρέπει να αντιδράσει.

Με την επανέναρξη η Ανόρθωση θα υποδεχθεί τον Ακρίτα, σε ένα παιχνίδι που μοιάζει σαν τελικός. Και κάθε άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης θα είναι καταστροφικό. Η διακοπή είναι σαν δώρο για τον Τιμούρ Κετσπάγια ώστε να δουλέψει και να διορθώσει τα κακώς έχοντα στην ομάδα του. Και που αφορούν όλες τις γραμμές. Άλλωστε τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Μόλις δύο ισοπαλίες σε έξι αγώνες με συντελεστή τερμάτων 3-14.

