Ξεκίνημα με νίκη για την Ανόρθωση

Με νίκη ξεκίνησε τη φετινή της προσπάθεια για την ECOMMBX Basket League η Ανόρθωση, καθώς μετά την αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο «Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία», κέρδισε την ΕΘΑ με 71-58.

Σε γενικές γραμμές η νικήτρια ήταν καλύτερη και έχοντας περισσότερες επιλογές σε σχέση με την αντίπαλο της, αφού προηγήθηκε με 39-30 στο 20λεπτο, στην επανάληψη άνοιξε τη διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας, για να φθάσει τελικά στη νίκη.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Kuany (20 πόντοι – 24 βαθμοί).

Με κυριαρχία της Ανόρθωσης ξεκίνησε η αναμέτρηση, καθώς από τα αρχικά χρονικά σημεία οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με 11-0, χάριν στο γρήγορο ρυθμό που είχαν επιβάλει και στην ευστοχία τους.

Στη συνέχεια η ΕΘΑ, βρήκε τρόπο αντίδρασης και με 7-0 σερί, μείωσε σε 11-7, αλλά ως την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, η Ανόρθωση συντηρώντας ένα σταθερό προβάδισμα γύρω στο +5, προηγήθηκε στο 10` με 17-12.

Στη 2η περίοδο ο ρυθμός έγινε πιο γρήγορος, με το προβάδισμα της Ανόρθωσης να φθάνει στο +10, όταν προηγήθηκε με 26-16, λίγο μετά το 14`.

Όμως η βελτιωμένη αμυντικά ΕΘΑ, στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν μείωσε σε 28-26, λίγο πριν το 16` (με τον Gray να δίνει λύσεις), αλλά στα τελικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, η Ανόρθωση ήταν πιο αποτελεσματική και χάριν στην παραγωγικότητα του Kuany, προηγήθηκε στο 20` με 39-30.

Σε πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τη 2η περίοδο, ξεκίνησε η 3η, με την Ανόρθωση να συντηρεί ένα σταθερό προβάδισμα γύρω στο +8.

Από πλευράς ΕΘΑ, ήταν ο Powell που έδινε αρκετές λύσεις για την ομάδα του.

Ωστόσο η συνέχεια ανήκε στην Ανόρθωση που άνοιγε συνεχώς τη διαφορά, με το προβάδισμα της να ανεβαίνει στο +16, όταν έκλεισε το 3ο κομμάτι, χρονικό σημείο στο οποίο το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 57-41.  

Αρκετά άστοχες παρουσιάστηκαν και οι δυο ομάδες στην αρχή της 4ης περιόδου με χαρακτηριστικό το ότι το επί μέρους αποτέλεσμα, ήταν στο… 3-3 στα 5 πρώτα λεπτά.

Έπειτα η Ανόρθωση ανέβασε τη διαφορά στο +19 (65-46), κάτι που συνέβη στο 36` και πλέον, η κατάσταση είχε ξεκαθαρίσει, ως το ποιος θα ήταν ο νικητής.

Τελικά η Ανόρθωση έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα, 71-58.

Δεκάλεπτα: 12-17, 30-39, 41-57, 58-71.

ΕΘΑ (Κυριάκος Γιαγκουλής): Powell 25, Henderson 8, Gray 18, Νεοφύτου 1, Langlais 6, Τουλουμής, Γεωργίου, Ηρακλέους, Βλάχος.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Johanson 8 (2), Τομπάζος 5 (1), Kuany 20 (2), Garcia 2, Christensen 8, Αγαθόκλη, Ιωαννίδης, Μαραγκός 8, Muosa 7, Χειμώνας 13 (3).

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗΚυπρος

