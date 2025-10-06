ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Ράσφορντ, δεν έχει σκοπό όμως να πληρώσει τα 30 εκατ. ευρώ της οψιόν»

Σιγά σιγά αρχίζουμε και πάλι να βλέπουμε τον πραγματικό Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Άγγλος, μετά από πολλά προβλήματα και αστάθεια στις επιδόσεις του, βρίσκει τον παλιό του καλό εαυτό στην Μπαρτσελόνα, υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.

Μάλιστα, ο 27χρονος φέτος σε συνολικά 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με μόλις 619 αγωνιστικά λεπτά, έχει ήδη καταγράψει τρία γκολ, ενώ έχει μοιράσει και πέντε ασίστ.

Λογικό, λοιπόν, οι «μπλαουγκράνα» όχι απλώς να είναι ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις του Άγγλου, αλλά να σκέφτονται ήδη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, η Μπάρτσα δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ που είναι η οψιόν αγοράς του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ευελπιστεί να μπορέσει να τον αποκτήσει με λιγότερα.

ΔΙΕΘΝΗ

