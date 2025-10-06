ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών στην Πράγα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών στην Πράγα

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) θα συμμετάσχει στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Ακαδημίας (EOA Congress), το οποίο θα φιλοξενηθεί από την Ολυμπιακή Ακαδημία της Τσεχίας και θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα, από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο Ταμίας κ. Γιάννος Φωτίου και ο Λειτουργός Ολυμπιακής Παιδείας κ. Γιώργος Κορέλλης.

Το θέμα του φετινού Συνεδρίου είναι «Current Issues and Developments of the Olympic Movement» («Τρέχοντα Ζητήματα και Εξελίξεις του Ολυμπιακού Κινήματος»). Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Ολυμπιακό οικοδόμημα στη σημερινή εποχή, όπως η κλιματική αλλαγή, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες και τις προοπτικές για το μέλλον της Ολυμπιακής οικογένειας.

Κατά την πρώτη μέρα του Συνεδρίου (7 Οκτωβρίου), στο πλαίσιο της θεματολογίας, θα αναπτυχθεί το θέμα «Building Safer Sporting Environments: Cross-Continental Dialogues and Commitments», με προεδρεύοντες την κα. Dr. Barbara Petri (ANOF) και τον κ. Γιώργο Κορέλλη (Μέλος της Development & Cooperation Commission).

Η Πράγα, πόλη με ιδιαίτερο συμβολισμό για το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς φιλοξένησε στο παρελθόν σημαντικές διοργανώσεις όπως το 8ο Ολυμπιακό Συνέδριο και την 24η Σύνοδο της ΔΟΕ το 1925, θα αποτελέσει ξανά σημείο συνάντησης για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή κοινότητα, προσφέροντας το κατάλληλο πλαίσιο για γόνιμο διάλογο και συνεργασία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς τους Ασημένιους Χορηγούς Medochemie, Allianz και Χαραλαμπίδης Κρίστης για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα: Πράσινο φως της UEFA για... υπερατλαντική διεξαγωγή στο Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες - Το διάστημα απουσίας του

Ελλάδα

|

Category image

Ο Λεμπρόν παίρνει την πιο κρίσιμη απόφαση: Το teaser βίντεο που «ταρακούνησε» τον μπασκετικό κόσμο!

NBA

|

Category image

Ανάμεσα στους 10 κορυφαίους αθλητές στίβου της σεζόν ο Καραλής!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καλοκαίρι δύσκολο, φθινόπωρο... απογείωσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

EuroLeague: «Σχεδόν ειλημμένη» η απόφαση για 24 ομάδες του χρόνου και προετοιμασία της συνάντησης με FIBA - NBA

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το απλό, που τόσο έλειπε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ σε μίνι κρίση: Τι συμβαίνει με τους reds του Σλοτ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας η Πετρολίνα ΑΕΚ, υπέταξε ξανά τον Κεραυνό

ΑΕΚ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Ράσφορντ, δεν έχει σκοπό όμως να πληρώσει τα 30 εκατ. ευρώ της οψιόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα με νίκη για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έξαλλοι με Αθανασίου στο «Total Green», γέλια για τον διαιτητή του ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ζήτησαν συναντήσεις με παίκτες και δ.σ. οι Μαχητές: «Έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών στην Πράγα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη για τη νίκη»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη