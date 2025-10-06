Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών στην Πράγα

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) θα συμμετάσχει στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Ακαδημίας (EOA Congress), το οποίο θα φιλοξενηθεί από την Ολυμπιακή Ακαδημία της Τσεχίας και θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα, από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο Ταμίας κ. Γιάννος Φωτίου και ο Λειτουργός Ολυμπιακής Παιδείας κ. Γιώργος Κορέλλης.

Το θέμα του φετινού Συνεδρίου είναι «Current Issues and Developments of the Olympic Movement» («Τρέχοντα Ζητήματα και Εξελίξεις του Ολυμπιακού Κινήματος»). Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Ολυμπιακό οικοδόμημα στη σημερινή εποχή, όπως η κλιματική αλλαγή, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες και τις προοπτικές για το μέλλον της Ολυμπιακής οικογένειας.

Κατά την πρώτη μέρα του Συνεδρίου (7 Οκτωβρίου), στο πλαίσιο της θεματολογίας, θα αναπτυχθεί το θέμα «Building Safer Sporting Environments: Cross-Continental Dialogues and Commitments», με προεδρεύοντες την κα. Dr. Barbara Petri (ANOF) και τον κ. Γιώργο Κορέλλη (Μέλος της Development & Cooperation Commission).

Η Πράγα, πόλη με ιδιαίτερο συμβολισμό για το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς φιλοξένησε στο παρελθόν σημαντικές διοργανώσεις όπως το 8ο Ολυμπιακό Συνέδριο και την 24η Σύνοδο της ΔΟΕ το 1925, θα αποτελέσει ξανά σημείο συνάντησης για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή κοινότητα, προσφέροντας το κατάλληλο πλαίσιο για γόνιμο διάλογο και συνεργασία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς τους Ασημένιους Χορηγούς Medochemie, Allianz και Χαραλαμπίδης Κρίστης για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή