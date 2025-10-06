ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το βιβλίο του «Fighting For Your Dream» παρουσίασε στο Λονδίνο ο Αλεξάνδρος Τοφαλίδης

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Lansdowne Club, στο Mayfair, στο κεντρικό Λονδίνο, ο Κύπριος ξιφομάχος Αλέξανδρος Τοφαλίδης παρουσίασε την 1η Οκτωβρίου το βιβλίο του με τίτλο «Fighting For Your Dream. Mastering Resilience and Performing when it Really Matters».

Το βιβλίο περιστρέφεται γύρω από την 21χρονη διαδρομή του ιδίου, από την παιδική ηλικία όταν η μητέρα του τον έγραψε σε σύλλογο Ξιφασκίας, έως  το όνειρο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο έγινε πραγματικότητα το 2024, όταν έγινε ο πρώτος Κύπριος ξιφομάχος όλων των εποχών που όχι μόνο προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά με νίκη στον πρώτο αγώνα στο Grand Palais μπήκε με το σπαθί του στη φάση των «32».

Όπως σημειώνεται πρόκειται για ένα βιβλίο τόνωσης και έμπνευσης για το τι απαιτείται ώστε να αποδόσεις τα μέγιστα όταν πραγματικά χρειάζεται. Ένα βιβλίο που βρίσκει εφαρμογή στη ζωή και την καριέρα οποιουδήποτε ανθρώπου, αθλητή ή επαγγελματία κάποιου άλλου τομέα.

Ο Τοφαλίδης ξεκίνησε από τα αναπτυξιακά προγράμματα Ξιφασκίας της Μεγάλης Βρετανίας και μέχρι τα 22 του έγινε Πρωταθλητής Μ. Βρετανίας και Ευρώπης. Στα 23 πήρε την απόφαση να αλλάξει σημαία και να αγωνιστεί για την Κύπρο για να τιμήσει το όνομα, την οικογένεια και την καταγωγή του πατέρα του τον οποίο έχασε πρόωρα. Το 2021 έφτασε στον τελικό του Προ-Ολυμπιακού τουρνουά όπου ηττήθηκε και έχασε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί που το όνειρο ζωής φαινόταν να χάνεται, ο Τοφαλίδης βρήκε τη δύναμη και τρία χρόνια αργότερα ήταν πάλι στον τελικό του Προ-Ολυμπιακού, τη φορά αυτή για να κερδίσει και να πάει στο «Παρίσι 2024».

«Ο Άλεξ σε ταξιδεύει σε μια διαδρομή γεμάτη πάθος, θυσία και ακλόνητη πίστη. Αυτό το βιβλίο αποτελεί πραγματική πηγή έμπνευσης τόσο για αθλητές όσο και για μη αθλητές» αναφέρει προλογίζοντας την έκδοση, ο Παύλος Κοντίδης, μοναδικός Κύπριος κάτοχος Ολυμπιακού μεταλλίου, δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης στην Ιστιοπλοΐα.

Προς το παρόν το βιβλίο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά, από τον εκδοτικό οίκο Novaro Publishing του Λονδίνου και στο amazon.co.uk. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά.

Την προσεχή Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 19:00 - 21:00 ώρα Λονδίνου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στο «Σπίτι της Κύπρου (Cyprus House)» στο Λονδίνο. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ΝΕΠΟΜΑΚ (Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων) Ηνωμένου Βασιλείου.

