Η κίνηση της Γαλατασαράι με τις κάρτες πριν το ματς με τη Λίβερπουλ, έκανε τους παίκτες να... μασούν σίδερα!

Η Γαλατασαράι κατάφερε να επιβληθεί της Λίβερπουλ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League με το 1-0 εντός έδρας και αυτό το αποτέλεσμα ήταν το δεύτερο από τα συνολικά και διαδοχικά τρία άσχημα ματς της ομάδας του Σλοτ το τελευταίο διάστημα.

Μετά την ήττα στο φινάλε από την Πάλας, οι Πρωταθλητές Αγγλίας ηττήθηκαν στην Τουρκία και έφυγαν ξανά με άδεια χέρια και από το «Στάμφορντ Μπριτζ», το βράδυ του Σαββάτου.

Η «Γαλατά» είχε φροντίσει να πεισμώσει και να δυναμώσει τους ποδοσφαιριστές της πριν από το ματς με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, με... μερικά λόγια. Κάρτες γραμμένες από τα πρόσωπα της οικογένειας του κάθε παίκτη, μοιράστηκαν λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης και αυτό αρκούσε.

Από την εκδήλωση της υπερηφάνειας του πατέρα του Αλπέρ Γιλμάζ και την πόρτα της οικογένειας που θα είναι πάντοτε ανοιχτή για εκείνον, όποια επιλογή κι αν κάνει στη ζωή του, μέχρι τη σύζυγο του Μπαρντακτσί που τον χαρακτήρισε τρομερό ποδοσφαιριστή και υπέροχο πατέρα.

Και ήταν τόσο απλό. Και οι παίκτες της Γαλατασαράι δεν χρειάζονταν, πραγματικά, τίποτα περισσότερο για να... μασούν σίδερα. Και πήραν τελικά τη νίκη.

📩❤️ Before Galatasaray's match vs Liverpool in the Champions League, players received special cards from loved ones with a message... ✨



Barış Alper Yılmaz's father: "My dear son, seeing you grow up and strive for your dreams brings us indescribable joy. Never, ever forget… pic.twitter.com/4qPFDCidEM — EuroFoot (@eurofootcom) October 6, 2025

