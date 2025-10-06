ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζήτησαν συναντήσεις με παίκτες και δ.σ. οι Μαχητές: «Έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα»

Ανακοίνωση σε σχέση με το εφιαλτικό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ανόρθωσης, με τους «Μαχητές» να τονίζουν ότι δεν θα αφήσουν την «Κυρία» και ότι δεν θα λυγίσει καθώς και ότι είναι έτοιμοι να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συνεχίσουν να την υποστηρίζουν, ενώ ενημερώνουν πως ζήτησαν συνάντηση τόσο με τους ποδοσφαιριστές όσο και με το διοικητικό συμβούλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:

Περήφανε Ανορθωσιάτη,

Κάποιοι θα πουν ότι τα λόγια έχουν στερέψει και οι αντοχές έχουν εξαντληθεί από τo βασανιστικό ξεκίνημα, που είναι ένα βήμα από το χειρότερο στην Ιστορία μας. Το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε, δεν εθελοτυφλούμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολύ περισσότερα από το να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Αν την αφήσουμε εμείς, ο ΚΟΣΜΟΣ και η ΑΣΠΙΔΑ της, τότε θα λυγίσει μπροστά στα εγκλήματα που έγιναν. Ούτε θα την αφήσουμε και ούτε θα λυγίσει. Αυτό το εγγυόμαστε με την ίδια μας την ζωή.

Αυτό που θα αλλάξει όμως, αφού κατανοούμε ότι ακόμα ενδεκάδα δεν καταφέραμε να βρούμε αφού υπάρχουν μονάδες που δεν έχουν φορέσει καν την φανέλα της ομάδας ή κάποιοι μόλις την έβαλαν στην 6η αγωνιστική, θα δώσουμε τον χρόνο σε αυτή την διακοπή να δουλευτεί ότι δεν δουλεύτηκε. Έχουμε ζητήσει ήδη να συναντηθούμε με τους ποδοσφαιριστές κάτι το οποίο θα γίνει εντός του διαστήματος της διακοπής και πριν τον επόμενο αγώνα όπου δεν αποδεχόμαστε καμιά δικαιολογία για την πρώτη νίκη της ομάδας. Όταν γίνει η συνάντηση και όσα μπορούμε να πούμε δημόσια θα το πράξουμε για να ξέρει ο κόσμος της Ανόρθωσης τι ζητήσαμε και συζητήσαμε.

Στο σημείο αυτό να πούμε ότι παράλληλα με την συνάντηση με ποδοσφαιριστές έχουμε ζητήσει συνάντηση και με το Δ.Σ. Κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών και το λέμε ντόμπρα και σταράτα. Όσα οικονομικά θέματα και να έχουμε, η Ανόρθωση δεν δικαιολογείται να έχει αυτή την εικόνα μετά από 6 αγώνες. Ούτε χάρες κάνουμε, ούτε διοικούμε την Ανόρθωση.

Όσα άτομα επέλεξαν να το κάνουν, ήταν από καθαρά δική τους επιλογή και συνειδητά βρίσκονται εκεί. Ο σύνδεσμος της Ανόρθωσης και το οργανωμένο σύνολο βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή είτε στα πέταλα, είτε να βοηθήσει την ομάδα οικονομικά τρέχοντας σε συνοικισμούς και χωριά, είτε να σταθεί στις εισόδους να πουλήσει λαχνούς, είτε να παρευρεθεί σε εκδηλώσεις της ομάδας. Γι ‘αυτό τα υπόλοιπα καφενειακά αστειάκια από κάποιους που βλέπουν την ομάδα να βασανίζεται νίπτοντας τας χείρας τους, κομμένα. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε (σήμερα).

Καλούμε τον κόσμο να ξεκουραστεί σωματικά και συναισθηματικά, όσο δύσκολο και αν είναι γιατί στις 18/10 έχουμε μια μοναδική υποχρέωση να κάνουμε. Να βρισκόμαστε στο “Αντώνης Παπαδόπουλος”.

Υ.Γ. Την σούμα θα την κάνουμε τον Μάη».

