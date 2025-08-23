Τέλος τα εισιτήρια και τώρα... «μαζί για το όνειρο»

Έγινε το αναμενόμενο ενόψει της ρεβάνς της Πάφος FC την ερχόμενη Τρίτη (26/08) στο στάδιο «Αλφαμέγα» με την παφιακή ομάδα να ανακοινώνει ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για την πιο ιστορική στιγμή της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο είχε κερδίσει με 2-1 στον πρώτο αγώνα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και τώρα χρειάζεται να υπερασπιστεί αυτό το αποτέλεσμα ώστε να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

«Στις 26 Αυγούστου, το Στάδιο Λεμεσού βάζει τα γιορτινά του καθώς η Πάφος FC παλεύει για την ιστορική πρόκριση στο League Phase του UEFA Champions League. Σας ευχαριστούμε - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ» αναφέρει η ανακοίνωση των πρωταθλητών.