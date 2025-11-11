ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κόπηκε» από την εθνική Ισπανίας ο Γιαμάλ-Επίθεση της ομοσπονδίας στην Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κόπηκε» από την εθνική Ισπανίας ο Γιαμάλ-Επίθεση της ομοσπονδίας στην Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποκλείστηκε από την αποστολή της Ισπανίας για τα ματς με Γεωργία και Τουρκία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Σκληρή ανακοίνωση της ομοσπονδίας κατά της Μπαρτσελόνα.

Εκτός εθνικής Ισπανίας για τα ματς με Γεωργία και Τουρκία για τα προκριματικά του Μουντιάλ τέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος άσος φέρεται να έκανε μια επεμβατική εξέταση για την αντιμετώπιση των ενοχλήσεων που έχει σε κοιλιακούς/προσαγωγούς, χωρίς να ενημερώσει εγκαίρως την ομοσπονδία, η οποία με ανακοίνωσή της ρίχνει ευθύνες στην Μπαρτσελόνα. Το καταλανικό κλαμπ κατηγορείται πως ενθάρρυνε τον παίκτη να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία γνωρίζοντας πως θα απουσιάσει για 7-10 μέρες από τη δράση, σε μια περίοδο που ο σύλλογός του δεν έχει υποχρεώσεις, σε αντίθεση με το εθνικό συγκρότημα της χώρας.

«Οι Ιατρικές Υπηρεσίες της RFEF επιθυμούν να εκφράσουν την έκπληξη και την δυσφορία τους, αφού έμαθαν στις 13:47 τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, την ημέρα έναρξης του επίσημου προπονητικού καμπ με την εθνική ομάδα, ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είχε υποβληθεί σε επεμβατική διαδικασία ραδιοσυχνοτήτων για την αντιμετώπιση της ενόχλησης στην ηβική χώρα το ίδιο πρωί.

Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό της Εθνικής Ομάδας, με γνώση των λεπτομερειών μόνο μέσω αναφοράς που ελήφθη στις 22:40 χθες το βράδυ, η οποία ανέφερε την ιατρική σύσταση ανάπαυσης για 7-10 ημέρες.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, και δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του παίκτη, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον αθλητή από την τρέχουσα κλήση.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναρρώσει και του ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανδρέας Τεττέη: Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού και υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards!

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία Ολυμπιακού-Πιρόλα έως το 2028

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση ηττήθηκε και δυσκολεύει η πρόκριση

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θα ψάξει το «μπαμ» με τον Ντεσάν για τον πάγκο της η Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Φαρίντ στη 12άδα του ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιοβάνοβιτς - Το κίνητρο στα προσεχή ματς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη