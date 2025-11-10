Πάφος FC: Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια με Μονακό

Η Πάφος FC ενημερώνει τους φιλάθλους της για την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων του εντός έδρας αγώνα με τη Μονακό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

«H ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον 5ο

αγώνα του League Phase του UEFA Champions League με αντίπαλο την AS Monaco.

🎫 Εισιτήρια θα διατίθενται:

– Διαδικτυακά στο http://tickets.pafosfc.com.cy

– Στο KINGS AVENUE MALL – BLUE STORE. (τηλ. 94055036)

– Μέσω της εφαρμογής Pafos FC Wallet.

⚠️ Περιορισμένη διαθεσιμότητα – τα εισιτήρια προέρχονται από επιστροφές της UEFA.

⚠️ Απαραίτητη η χρήση Κάρτας Φιλάθλου.

🔗 Link για περισσότερα.»