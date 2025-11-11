ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξωφρενικές τιμές για το πάρκινγκ στο Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εξωφρενικές τιμές για το πάρκινγκ στο Μουντιάλ!

Ψάχνοντας παντού για πηγές εσόδων, η FIFA αποφάσισε να χρεώσει με υπέρογκα ποσά, μια απλή θέση πάρκινγκ στους αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει και η FIFA άνοιξε νέο κεφάλαιο εμπορικής εκμετάλλευσης, καθώς εγκαινιάζει την χρέωση των θέσεων πάρκινγκ κοντά στα γήπεδα σε τιμές που κυμαίνονται από 75 έως 175 δολάρια ανά παιχνίδι, τιμές που ξεπερνούν ακόμα και εισιτήρια αγώνων από τη διοργάνωση στο Κατάρ το 2022.

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εγκαινίασε πρόσφατα την «επίσημη ιστοσελίδα στάθμευσης» για κατόχους εισιτηρίων, μέσω της συνεργάτιδας εταιρείας JustPark. Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν 16 στάδια σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί στάθμευσης που προκύπτουν από τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα υπάρχουν έξω από τα γήπεδα.

Πανάκριβες οι τιμές

Σύμφωνα με το «Athletic», οι τιμές ξεκινούν από τα 75 δολάρια για αγώνες ομίλων στο Hard Rock Stadium (Μαϊάμι), το Arrowhead (Κάνσας Σίτι), το Gillette (Μασαχουσέτη) και το AT&T Stadium (Τέξας), ενώ φτάνουν έως και τα 175 δολάρια για ημιτελικό ή μικρό τελικό. Αντίστοιχα, στη Φιλαδέλφεια το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 115 και 145 δολαρίων.

Μάλιστα, τα εισιτήρια για το πάρκινγκ είναι ανεξάρτητα από τα εισιτήρια αγώνα, μη επιστρέψιμα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ακριβής τοποθεσία του πάρκινγκ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, κάτι που σημαίνει πως ο κόσμος που θα τα αποκτήσει θα ενημερωθεί λίγο πριν από τους αγώνες για την τοποθεσία στάθμευσης. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, μια απλή θέση στάθμευσης (75 δολάρια) κοστίζει περισσότερο από ένα εισιτήριο αγώνα στο Μουντιάλ του Κατάρ (69 δολάρια για εισιτήριο Γ' κατηγορίας στις κερκίδες γηπέδου)!

Υπενθυμίζεται ότι η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να αποφέρει πάνω από 13 δισ. δολάρια, καθιστώντας την την πιο επικερδή στην ιστορία του αθλητισμού.

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οστικό οίδημα ο Κυριακόπουλος, θλάση ο Κώτσιρας

Ελλάδα

|

Category image

Ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Eurobank Πλατινένιος Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μάρκου: «Αναμονή για τις μεταγραφές, κομβικής σημασίας το ματς με την ΕΝΠ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποκάλυψη Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεύτερο συνεχόμενο, πέμπτο συνολικά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μέσι: «Πίστευα ότι θα περάσω όλη μου τη ζωή στην Βαρκελώνη, ανυπομονώ να γυρίσω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισοβαθμία μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

«Κλεφτές» ματιές από Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι στον Σόμποσλαϊ – Ανησυχία στη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα με Ζαλγκίρις, μέσα ο Έβανς

EUROLEAGUE

|

Category image

Εξωφρενικές τιμές για το πάρκινγκ στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάλι τα ίδια... με βελτιωμένα στατιστικά!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έβαλε το 40ο ο Παναγιώτου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Κόπηκε» από την εθνική Ισπανίας ο Γιαμάλ-Επίθεση της ομοσπονδίας στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα παιχνίδια που χάνουν Ρομπέρζ και Μιλίτσεβιτς

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη