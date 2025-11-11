Η επιστροφή του Μέσι στο νέο «Καμπ Νόου»... έριξε το Instagram

Ο Λιονέλ Μέσι, επισκέφτηκε το νέο «Καμπ Νόου», επιστρέφοντας στην πόλη που... μεγαλούργησε, κατέκτησε τα πάντα και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, τις φωτογραφίες που έβγαλε στο «στολίδι» της Βαρκελώνης, ενώ τόνισε ότι επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτό το γήπεδο και όχι μόνο για να πει αντίο. Μερικές μέρες μετά την επίσημη επιστροφή των ποδοσφαιριστών των Καταλανών στο ιστορικό γήπεδο, πραγματοποιώντας ανοιχτή προπόνηση ήταν η σειρά του... μάγου του ποδοσφαίρου να επισκεφτεί το γήπεδο.

Μέσα σε λίγες ώρες από την δημοσίευση της φωτογραφίας, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να... σπάσει κάθε κοντέρ του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, με το ποστ του Αργεντινού να ξεπερνάει τα 21 εκατομμύρια likes σε λιγότερο από 15 ώρες, δείγμα της αγάπης που έχει ο κόσμος για τον «Pulga» αλλά και το πόσο απήχηση έχει η επιστροφή του στο... σπίτι του.

Ο Μέσι συνόδεψε το εν λόγω ποστ με την λεζάντα: «Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος στο οποίο ήμουν πολύ χαρούμενος, όπου εσείς (οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα», με κάνατε να νιώθω τον πιο χαρούμενο άνθρωπο στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω και όχι μόνο για να πω αντίο...».

Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε πως οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την Καταλανική Sport, δεν γνώριζαν για την επίσκεψη του «Pulga», για την οποία έμαθαν μέσω της ανάρτησής του! Από τη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό, έχει ξεκινήσει έρευνα για να μαθευτεί ποιος πήρε την απόφαση να επιτρέψει στον Μέσι, την είσοδο στο «Καμπ Νόου».

