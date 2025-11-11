ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η επιστροφή του Μέσι στο νέο «Καμπ Νόου»... έριξε το Instagram

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η επιστροφή του Μέσι στο νέο «Καμπ Νόου»... έριξε το Instagram

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε... σπίτι του, με την φωτογραφία που δημοσίευσε να «σπάει» κάθε κοντέρ του Instagram.

Ο Λιονέλ Μέσι, επισκέφτηκε το νέο «Καμπ Νόου», επιστρέφοντας στην πόλη που... μεγαλούργησε, κατέκτησε τα πάντα και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, τις φωτογραφίες που έβγαλε στο «στολίδι» της Βαρκελώνης, ενώ τόνισε ότι επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτό το γήπεδο και όχι μόνο για να πει αντίο. Μερικές μέρες μετά την επίσημη επιστροφή των ποδοσφαιριστών των Καταλανών στο ιστορικό γήπεδο, πραγματοποιώντας ανοιχτή προπόνηση ήταν η σειρά του... μάγου του ποδοσφαίρου να επισκεφτεί το γήπεδο.

Μέσα σε λίγες ώρες από την δημοσίευση της φωτογραφίας, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να... σπάσει κάθε κοντέρ του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, με το ποστ του Αργεντινού να ξεπερνάει τα 21 εκατομμύρια likes σε λιγότερο από 15 ώρες, δείγμα της αγάπης που έχει ο κόσμος για τον «Pulga» αλλά και το πόσο απήχηση έχει η επιστροφή του στο... σπίτι του.

Ο Μέσι συνόδεψε το εν λόγω ποστ με την λεζάντα: «Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος στο οποίο ήμουν πολύ χαρούμενος, όπου εσείς (οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα», με κάνατε να νιώθω τον πιο χαρούμενο άνθρωπο στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω και όχι μόνο για να πω αντίο...».

Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε πως οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την Καταλανική Sport, δεν γνώριζαν για την επίσκεψη του «Pulga», για την οποία έμαθαν μέσω της ανάρτησής του! Από τη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό, έχει ξεκινήσει έρευνα για να μαθευτεί ποιος πήρε την απόφαση να επιτρέψει στον Μέσι, την είσοδο στο «Καμπ Νόου».

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή στο... ραντάρ του Ατρόμητου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

ΑΕΛ

|

Category image

Έτσι αλλάζει το... τροπάριο!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

Ελλάδα

|

Category image

«Είδαμε όμως ξαφνικά όλους τους 'ενδιαφερόμενους' να ξυπνούν πίσω από τα πληκτρολόγια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι Μάβερικς «τελειώνουν» τον Χάρισον

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από την καταστροφή στη δημιουργία: Η Ατλέτικο του Σιμεόνε αλλάζει DNA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κτύπησαν» την πόρτα του Μάντζιου από Βουλγαρία και Πολωνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Από το κώμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου - «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης

Ελλάδα

|

Category image

Λεπτομέρειες για το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο στο Τορίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύο μέτωπα, ένα στοίχημα: Οι τρεις κυπριακές δυνάμεις τα καταφέρνουν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα διάκριση για την Αντωνίου: Σφυρίζει το Λιόν-Βόλφσμπουργκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Διαψεύδονται οι ειδικοί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη