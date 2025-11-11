ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάλι τα ίδια... με βελτιωμένα στατιστικά!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Για τρίτη σερί χρονιά ο Άρης φθάνει στη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος έχοντας στη συγκομιδή του 23 βαθμούς, οι οποίοι αποκτήθηκαν έπειτα από επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, η ομάδα της Λεμεσού βελτίωσε τα στατιστικά της όσον αφορά τις αμυντικές και επιθετικές της επιδόσεις. Στο επιθετικό κομμάτι η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έχει σκοράρει μέχρις στιγμής 22 τέρματα, αριθμός που είναι ο καλύτερος στην τελευταία εξαετία κατά την οποία ο Άρης ανέβηκε επίπεδο και μπήκε ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου. Από την άλλη, δέχθηκε μόλις έξι τέρματα και μαζί με την Ομόνοια (σ.σ. με την οποία ισοβαθμούν κιόλας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα) διαθέτουν, βάσει των αριθμών, την καλύτερη αμυντική γραμμή μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα.

Την περίοδο 2023-24 ο Άρης σκόραρε 20 φορές και η εστία του παραβιάστηκε οκτώ φορές, ενώ πέρσι πέτυχε 17 τέρματα και δέχθηκε έξι γκολ. Σημειώνεται ότι τη σεζόν 2022-23 είχε φθάσει στους 22 βαθμούς στη δέκατη στροφή του πρωταθλήματος, έχοντας και πάλι εφτά νίκες, όμως δέχθηκε δύο ήττες και έφερε μία ισοπαλία. Τα γκολ ήταν 21 υπέρ και οκτώ κατά.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑΡΗΣ

