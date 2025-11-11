Θετική η αξιολόγηση για την ΑΕΚ

Η ομάδα είναι μέσα στους δύο μεγάλους της στόχους, δηλαδή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αλλά και στη διάκριση στη League Phase του Conference League. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στο -3 από την κορυφή, ενώ στο Conference League είναι στην 4η θέση της σχετικής κατάταξης με 7 βαθμούς και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό και το 2026.

Από τις 10 περασμένου Ιουλίου, όταν άρχισαν οι υποχρεώσεις της ομάδας στην Ευρώπη, μέχρι σήμερα, η ΑΕΚ έδωσε συνολικά 22 επίσημους αγώνες (πρωτάθλημα, Ευρώπη, Super Cup). Πέτυχε 12 νίκες (συμπεριλαμβανομένου και της νίκης στα πέναλτι για το Super Cup), έφερε τέσσερις ισοπαλίες και δέχθηκε έξι ήττες. Η δύσκολη, αλλά δίκαιη, νίκη επί της σφριγηλής Ομόνοιας Αραδίππου ήταν η δεύτερη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα, αλλά μόλις η πρώτη στην «Αρένα» από τις 22 περασμένου Σεπτεμβρίου (3-2 τον Άρη την 4η αγωνιστική), αφού προηγήθηκε η ήττα από την Πάφος F.C. (2-4) και η ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ (1-1).

Η διακοπή του πρωταθλήματος στην κυριολεξία έρχεται γάντι για την ΑΕΚ, αφού θα δοθεί ο χρόνος για ξεκούραση, ηρεμία και για αποθεραπεία των πολλών τραυματιών. Οι κιτρινοπράσινοι ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα το τελευταίο διάστημα με μυϊκούς τραυματισμούς βασικών τους ποδοσφαιριστών και σε αρκετά παιχνίδια παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες.

Εκτός από τον Τσακόν, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν (τεράστιο πλήγμα), η εκτίμηση είναι πως μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος οι Γκαρσία, Καμπρέρα, Σαμπορίτ, Εκπολό και Ρόντεν θα είναι ξανά διαθέσιμοι. Και οι πέντε ήταν εκτός επιλογών στον τελευταίο αγώνα με τα «Περιστέρια». Στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής οι Μιλίτσεβιτς και Ρομπέρζ συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και ο Ιδιάκεθ καλείται να αποφασίσει σε ποιον αγώνα θα απουσιάσουν, είτε με τον Ολυμπιακό (εκτός), είτε με τον Ακρίτα (εντός). Από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών θα απουσιάζει ο αμυντικός Πέτρος Ιωάννου, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική Κύπρου.