Υποτροπή ο Μπαλντέ, επιστρέφει ο Αμπάνια

Ο Πάμπλο Γκαρσία θα έχει την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος να αξιολογίσει αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Όσον αφορά τον Νταβίντ Αμπάνια, ο Γκανέζος μέσος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση η οποία δεν αποκλείεται να συμβεί στα αμέσως επόμενα παιχνίδια.

Από εκεί και πέρα, ο Ρομάριο Μπαλντέ παραμένει εκτός δράσης καθώς υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του. Εκτός είναι ο Μαϊόλι ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου τρεις βδομάδες.