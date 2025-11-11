ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποτροπή ο Μπαλντέ, επιστρέφει ο Αμπάνια

Τα αγωνιστικά δεδομένα στους γαλαζοκίτρινους ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος

Ο Πάμπλο Γκαρσία θα έχει την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος να αξιολογίσει αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. 

Όσον αφορά τον Νταβίντ Αμπάνια, ο Γκανέζος μέσος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση η οποία δεν αποκλείεται να συμβεί στα αμέσως επόμενα παιχνίδια. 

Από εκεί και πέρα, ο Ρομάριο Μπαλντέ παραμένει εκτός δράσης καθώς υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του. Εκτός είναι ο Μαϊόλι ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου τρεις βδομάδες. 

Διαβαστε ακομη