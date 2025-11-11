Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα με Ζαλγκίρις, μέσα ο Έβανς

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Εκτός πλάνων για το αυριανό παιχνίδι (12/11, 21:15) του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ τέθηκε ο Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα αγωνιστεί αύριο, ενώ είναι αμφίβολος και για το ματς της Παρασκευής με την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Στον αντίποδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Κίναν Έβανς, ο οποίος αγωνίστηκε για 19 λεπτά κόντρα στην Καρδίτσα και έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

sdna.gr