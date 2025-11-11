ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζιντάν: «Θα επιστρέψω σύντομα»

Προανήγγειλε την επιστροφή του στους πάγκους ο Ζιντάν.

«Σύντομα θα προπονώ και πάλι». Με αυτά τα λόγια ο Ζινεντίν Ζιντάν προανήγγειλε την επιστροφή του στους πάγκους, στο περιθώριο αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στην Τουλόν.

Ο Γάλλος θρύλος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την δεύτερη αποχώρησή του από την Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2021. Εκτοτε, η σχετική φημολογία, τον ήθελε ως πιθανό προπονητή ευρωπαϊκών συλλόγων, αλλά ιδιαίτερα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, καθώς ο Ντιντιέ Ντεσάμπ ανακοίνωσε ότι μετά το Μουντιάλ του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ολοκληρώσει την θητεία του στους «πετεινούς» μετά από 14 χρόνια.

Ο 53χρονος «Ζιζού» κατέκτησε τρία Champions League και δύο πρωταθλήματα μεταξύ άλλων ως προπονητής της Ρεάλ.

