Το ποδοσφαιρικό παρελθόν της Λεμεσού και της Εθνικής μας συναντά το παρών!

Η Εθνική μας ομάδα το ερχόμενο Σάββατο 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, θα αντιμετωπίσει την Αυστρία στο Στάδιο Αλφαμέγα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μεγάλες δόξες του ποδοσφαίρου μας, βρέθηκαν κοντά στον Ομοσπονδιακό μας προπονητή και διεθνείς μας ποδοσφαιριστές.

Το συναπάντημα έγινε σήμερα σε εκδήλωση για την Εθνική μας και το fair play που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Ζακακίου.

Στη φωτογραφία μαζί με τον Απόστολο Μάντζιο και ποδοσφαιριστές της Εθνικής μας, διακρίνονται οι Μάριος Τσίγκης, Λοϊζος Μαυρουδής, Γιαννάκης Γιαγκουδάκης, Πανίκος Ορφανίδης, Πάμπος Πίττας και Γιώργος Μερκής.