ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βινίσιους σε οπαδούς της Ράγιο: «Δίνετε λεφτά για να με βλέπετε!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βινίσιους σε οπαδούς της Ράγιο: «Δίνετε λεφτά για να με βλέπετε!»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης όπου κι αν αγωνίζεται. Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ξανά στόχος των οπαδών, αυτή τη φορά στο εκτός έδρας ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο (0-0), και δεν άφησε τίποτα αναπάντητο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φίλοι της Ράγιο τον αποδοκίμασαν έντονα, με τον «Βίνι» να απαντά χαμογελώντας προς την κάμερα:

«Δεν είμαι και τόσο κακός… το ξέρετε κι εσείς». Ωστόσο, η πιο προκλητική του ατάκα ήρθε λίγο αργότερα, όταν φάνηκε να λέει προς την κερκίδα:

«Πληρώνετε έναν χρόνο για να με βλέπετε να παίζω!». Ο φακός συνέλαβε επίσης στιγμές έντασης με συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο. Προς τον Ντιν Χάουσεν, ο Βινίσιους ακούστηκε να διαμαρτύρεται: «Παίζουμε συνέχεια με μεγάλες μπαλιές! Ποιος το θέλει αυτό;».

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, βλέποντας τις κινήσεις του Τσάμπι Αλόνσο, ο Βραζιλιάνος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, μονολογώντας:

«Θεέ μου… είναι σαν να μην θέλουμε να νικήσουμε!».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή στο... ραντάρ του Ατρόμητου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

ΑΕΛ

|

Category image

Έτσι αλλάζει το... τροπάριο!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

Ελλάδα

|

Category image

«Είδαμε όμως ξαφνικά όλους τους 'ενδιαφερόμενους' να ξυπνούν πίσω από τα πληκτρολόγια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι Μάβερικς «τελειώνουν» τον Χάρισον

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από την καταστροφή στη δημιουργία: Η Ατλέτικο του Σιμεόνε αλλάζει DNA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κτύπησαν» την πόρτα του Μάντζιου από Βουλγαρία και Πολωνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Από το κώμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου - «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης

Ελλάδα

|

Category image

Λεπτομέρειες για το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο στο Τορίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύο μέτωπα, ένα στοίχημα: Οι τρεις κυπριακές δυνάμεις τα καταφέρνουν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα διάκριση για την Αντωνίου: Σφυρίζει το Λιόν-Βόλφσμπουργκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Διαψεύδονται οι ειδικοί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη