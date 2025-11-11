Βινίσιους σε οπαδούς της Ράγιο: «Δίνετε λεφτά για να με βλέπετε!»

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φίλοι της Ράγιο τον αποδοκίμασαν έντονα, με τον «Βίνι» να απαντά χαμογελώντας προς την κάμερα:

«Δεν είμαι και τόσο κακός… το ξέρετε κι εσείς». Ωστόσο, η πιο προκλητική του ατάκα ήρθε λίγο αργότερα, όταν φάνηκε να λέει προς την κερκίδα:

«Πληρώνετε έναν χρόνο για να με βλέπετε να παίζω!». Ο φακός συνέλαβε επίσης στιγμές έντασης με συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο. Προς τον Ντιν Χάουσεν, ο Βινίσιους ακούστηκε να διαμαρτύρεται: «Παίζουμε συνέχεια με μεγάλες μπαλιές! Ποιος το θέλει αυτό;».

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, βλέποντας τις κινήσεις του Τσάμπι Αλόνσο, ο Βραζιλιάνος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, μονολογώντας:

«Θεέ μου… είναι σαν να μην θέλουμε να νικήσουμε!».

sdna.gr