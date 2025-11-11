Βινίσιους σε οπαδούς της Ράγιο: «Δίνετε λεφτά για να με βλέπετε!»
Ο Βινίσιους Τζούνιορ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης όπου κι αν αγωνίζεται. Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ξανά στόχος των οπαδών, αυτή τη φορά στο εκτός έδρας ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο (0-0), και δεν άφησε τίποτα αναπάντητο.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φίλοι της Ράγιο τον αποδοκίμασαν έντονα, με τον «Βίνι» να απαντά χαμογελώντας προς την κάμερα:
«Δεν είμαι και τόσο κακός… το ξέρετε κι εσείς». Ωστόσο, η πιο προκλητική του ατάκα ήρθε λίγο αργότερα, όταν φάνηκε να λέει προς την κερκίδα:
«Πληρώνετε έναν χρόνο για να με βλέπετε να παίζω!». Ο φακός συνέλαβε επίσης στιγμές έντασης με συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο. Προς τον Ντιν Χάουσεν, ο Βινίσιους ακούστηκε να διαμαρτύρεται: «Παίζουμε συνέχεια με μεγάλες μπαλιές! Ποιος το θέλει αυτό;».
Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, βλέποντας τις κινήσεις του Τσάμπι Αλόνσο, ο Βραζιλιάνος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, μονολογώντας:
«Θεέ μου… είναι σαν να μην θέλουμε να νικήσουμε!».
