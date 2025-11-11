ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διαβασμένος αλλά άτυχος ο Ανγκελόφσκι

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Διαβασμένος, μελετημένος αλλά άτυχος και πικραμένος ήταν ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι από ήττα από τον Απόλλωνα. Ήταν και η πρώτη εντός έδρας ήττα του Ανγκελόφσκι αφού προηγουμένως κέρδισε την Κράσαβα και την Ένωση. Ο Σκοπιανός τεχνικός παρά την ήττα σε άλλο ένα παιχνίδι έκανε πολύ καλό κοουτσάρισμα με καλή διαχείριση του ματς.

Πήρε το παιχνίδι όπως το είχε σχεδιασμένο για να το κτυπήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί αυτός ήταν ο σχεδιασμός του. Εκεί που όμως ο Ανγκελόφσκι στάθηκε άτυχος στην κεφαλιά του Λομοτέι στο δοκάρι, αλλά και στο ακυρωθέν γκολ του Παπαγεωργίου. Δικαιολογημένα ο Ανγκελόφσκι πικράθηκε με την ήττα αφού η ομάδα του άξιζε τον βαθμό.

Δεν σβήνει

Η πρώτη εντός έδρας ήττα του Εθνικού από τον Απόλλωνα σε καμία περίπτωση δεν σβήνει την πολύ καλή παρουσία που έχει φέτος. Συν το ότι η ήττα από τον Απόλλωνα δεν ήταν με κατεβασμένα τα χέρια. Αντίθετα με βάση την απόδοση του δευτέρου ημιχρόνου ο Εθνικός άξιζε τον βαθμό. Αυτό που πίκρανε περισσότερο στην πρώτη εντός έδρας ήττα είναι το ότι η ομάδα έπαιξε καλά αλλά δεν πήρε αποτέλεσμα.

 

